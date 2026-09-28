Acolo a cucerit titlul în sezonul 2003/04, iar un an mai târziu a făcut pasul la marea rivală Galatasaray. La Istanbul avea să lucreze sub comanda „Regelui” Gheorghe Hagi.

A început fotbalul la Iskra Bugojno, iar primul mare pas l-a făcut la Dinamo Zagreb. Între 1995 și 2000, Tomas a câștigat cinci titluri consecutive în Croația și trei Cupe ale Croației. A urmat Italia, unde a jucat pentru Vicenza și Como, înainte să ajungă în Turcia, la Fenerbahce.

În vârstă de 50 de ani, Stjepan Tomas nu este un nume oarecare. Fost fundaș central, croatul a avut o carieră de aproape două decenii, cu experiențe în Croația, Italia, Turcia și Rusia, dar și 49 de selecții pentru naționala Croației.

La naționala Croației, fundașul a fost prezent la două Campionate Mondiale, în 2002 și 2006. A ratat însă Mondialul din 1998 din cauza unei accidentări, turneu la care Croația avea să termine pe locul 3.

Sheriff a trecut de Zrinjski Mostar în primul tur preliminar al Champions League și a ajuns până în turul 3, unde a fost eliminată de Viktoria Plzen. Formația din Tiraspol a continuat în preliminariile Europa League și a trecut de Pyunik după două remize fără goluri și o victorie la penalty-uri, 3-2. Partidele de acasă s-au disputat la Chișinău, pe Stadionul Zimbru, din cauza situației din regiune.

Una dintre cele mai importante experiențe a venit în 2022, la Sheriff Tiraspol. Numit principal pe 21 iunie, Tomas a preluat o echipă care avea nevoie de reconstrucție și, în doar câteva luni, a dus-o în grupele UEFA Europa League.

După retragere, Tomas a trecut pe banca tehnică. A lucrat ca secund în Turcia, apoi a devenit principal la echipe precum Antalyaspor, Rizespor, Goztepe și Sheriff Tiraspol. A pregătit și NK Osijek, cu care a obținut calificarea în Conference League, iar ultima experiență înaintea României a fost în Arabia Saudită, la Al-Okhdood.

Pentru Sport.ro , Stjepan Tomas a vorbit despre ruptura de Oțelul, presiunea de la Galați, plecarea lui Joao Lameira, oferta din Kazahstan pe care a refuzat-o pentru a rămâne în România, fotbalul nostru, influența lui Gică Hagi și planurile pentru următoarea perioadă.

Despărțirea a venit pe 22 septembrie, la mai puțin de 24 de ore după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3. Oțelul și Tomas au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, iar tehnicianul a plecat după 10 etape în care echipa acumulase 10 puncte.

În martie 2026, Tomas a acceptat provocarea Oțelului Galați. A preluat echipa într-un moment dificil, iar în play-out a reușit să obțină patru victorii și două rezultate de egalitate în opt partide, cu Oțelul pe locul 3 în grupa de play-out. Apoi a continuat proiectul și pentru noul sezon.

În grupele Europa League, Sheriff a avut parte de o grupă cu Manchester United, Real Sociedad și Omonia Nicosia. Sub comanda lui Tomas, echipa a debutat cu o victorie clară, 3-0 cu Omonia, apoi a pierdut cu Manchester United și Real Sociedad. Înaintea plecării sale, Sheriff avea trei puncte după patru etape. Echipa a încheiat grupa pe locul 3 și a continuat în Conference League.

Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”

Mai mult, fostul fundaș croat a rememorat perioada petrecută la Galatasaray, a vorbit despre Mondialele la care a participat, despre derby-urile cu Fenerbahce și despre duelurile cu atacanți precum Andriy Șevcenko, Gabriel Batistuta, Zinedine Zidane sau Alessandro Del Piero.

Sport.ro: Ce faceți, mister?

Stjepan Tomas: Bine, mulțumesc.

„Am plecat cu un respect deosebit pentru club”

Sport.ro: Ce s-a întâmplat la Oțelul, ce s-a întâmplat la Galați?

Stjepan Tomas: Sigur că sunt dezamăgit, pentru că am crezut în acest proiect, am crezut în echipă și în club. Însă respect decizia conducerii. Am reziliat contractul de comun acord și am plecat de la Oțelul Galați. Am plecat cu un respect deosebit pentru fani, pentru club și pentru jucători, cu conștiința împăcată că am dat tot ce am avut mai bun pentru această echipă.

Sport.ro: Cum ați aflat? Cum vi s-a transmis că veți fi demis după meciul cu Corvinul?

Stjepan Tomas: A doua zi după meciul cu Corvinul, am discutat. M-au chemat la club și mi-au comunicat că vor să reziliem contractul. Am cerut și eu câteva explicații...

Sport.ro: Care a fost motivul pe care vi l-au invocat?

Stjepan Tomas: Au spus că există o presiune uriașă din partea orașului și a suporterilor. Respect această decizie, chiar dacă, într-adevăr, primele 10 etape din acest sezon nu au mers așa cum ne doream, cu 10 puncte în 10 meciuri. Însă noi eram în plin proces de construcție a proiectului și schimbaserăm foarte mulți jucători.

Sport.ro: Dar echipa juca bine, arăta un fotbal solid. Cu echipele mari ați reușit să luați puncte.

Stjepan Tomas: Da, pentru că am muncit enorm. Am lucrat mult la pregătirea fizică, la tactică, la organizarea jocului. Sunt convins că în multe meciuri am arătat calitate pe teren împotriva unor adversari puternici precum Dinamo, Rapid sau Craiova. Am avut evoluții cu adevărat bune împotriva lor și am crezut sincer în acest proiect și că suntem pe drumul cel bun. Aveam încredere deplină în lot. Sigur, se întâmplă uneori să pierzi trei meciuri la rând, dar mai erau multe etape de jucat și eram convins că ne vom îndeplini obiectivul.

Sport.ro: Ați pierdut și jucători importanți, cum a fost plecarea lui Lameira la Craiova. Cât de mult cântărea Lameira în vestiar?

Stjepan Tomas: Evident că pierderea lui Joao Lameira a fost o lovitură. Era un om cheie nu doar pe teren, ci și un adevărat lider în vestiar. Un exemplu de profesionalism și dăruire la antrenamente. Când pierzi un astfel de fotbalist, care a și marcat goluri decisive în primele meciuri, pierzi o piesă de bază din angrenajul echipei.

A refuzat o ofertă din Kazahstan ca să rămână la Oțelul

Sport.ro: Știu că ați refuzat și o ofertă din Kazahstan, de la Aktobe, doar pentru a rămâne la Galați. Puteți să ne explicați ce s-a întâmplat?

Stjepan Tomas: Da, am avut acea ofertă și am mai avut și altele, dar mi-am dorit cu adevărat să lucrez în România. Îmi place campionatul de aici și am fost convins că pot construi lucruri frumoase. Am simțit că pot aduce din experiența mea echipei și că pot oferi ceva diferit în Superligă. În cele din urmă am reziliat contractul și am plecat, dar am plecat cu capul sus și cu respect față de toată lumea.

Sport.ro: Ce urmează pentru dumneavoastră? Aveți oferte, știți ce veți face în perioada următoare?

Stjepan Tomas: Am ambiții mari în continuare. În primul rând vreau să mă odihnesc câteva zile și să-mi trasez planurile de viitor. Am învățat multe din această experiență, mai ales că pentru mine a fost foarte important să intru pe o piață nouă, cum e cea din România. Încă simt și cred că pot construi ceva special aici, pentru că acum cunosc mult mai bine mentalitatea, jucătorii și campionatul. Pentru mine va fi esențial ca următorul club să aibă un proiect serios și o conducere cu o strategie clară.

Sport.ro: După meciul cu Corvinul ați declarat că sunteți dezamăgit de viitorul fotbalului românesc. Pe o scară de la 1 la 10, unde ați poziționa acum fotbalul din România?

Stjepan Tomas: În fotbalul românesc aveți mulți jucători de calitate, mulți tineri talentați. Însă jucătorii trebuie să fie mult mai flămânzi de performanță. Trebuie să aibă un vis, să își dorească să ajungă la cele mai mari 10 cluburi din Europa sau din lume. Dacă își fixează acest obiectiv în minte și muncesc pe brânci, pot ajunge acolo. Ca notă... nu știu, aș da un 7.

A fost antrenat de Gică Hagi la Galatasaray

Sport.ro: Ați fost antrenat de Gheorghe Hagi, care este o legendă a fotbalului. Cum a fost ca tehnician?

Stjepan Tomas: Gică Hagi mi-a fost antrenor la Galatasaray. Evident, este o legendă uriașă pentru fotbalul românesc și cel european. Am învățat enorm de la el. Are o pasiune incredibilă pentru fotbal, trăiește pentru acest sport 24 de ore din 24. Am preluat multe lucruri de la el pentru cariera mea de antrenor.

Sport.ro: După această experiență în România, dacă ați primi o ofertă, v-ați întoarce să antrenați aici?

Stjepan Tomas: Cu mare drag m-aș întoarce să lucrez în acest campionat! Cum am spus, simt că pot construi ceva durabil aici, la un club serios, cu un proiect clar. De ce nu, chiar la o echipă împotriva căreia am jucat ca adversar până acum.

Sport.ro: Cum arată clubul ideal pentru dumneavoastră? Ce căutați la o echipă?

Stjepan Tomas: În primul rând, stabilitatea și un proiect clar. Este esențial ca toată lumea să creadă în acel proiect și să mergem în direcția corectă, muncind din greu. Fiecare om din club trebuie să știe exact ce are de făcut pentru succesul echipei, de la directori, antrenori, secunzi și tot staff-ul. În plus, aveți mulți tineri talentați, iar mie mi-ar plăcea să lucrez la un club care are ca proiect dezvoltarea acestor tinere talente.

Sport.ro: Ca jucător, ați fost aproape să înfruntați România la Mondialul din '98, dar ați ratat turneul din cauza unei accidentări. Care credeți că este cea mai mare diferență între fotbalul anilor '90 și cel de azi?

Stjepan Tomas: Da, pe vremea aceea România avea „Generația de Aur”, cu jucători uriași, adevărate staruri mondiale. Mă întristează puțin faptul că acel spirit s-a mai pierdut. Jucătorii din noua generație parcă nu mai au ca obiectiv principal să ajungă în primele 5 campionate ale Europei. Totuși, talent există în continuare, aveți și jucători cu experiență, iar fotbalul românesc dă semne de progres. E nevoie de puțin timp și sper ca fotbalul românesc să revină la nivelul din era Hagi, Popescu și a acelor jucători mari.

„Talentul fără muncă este egal cu zero!”

Sport.ro: De ce credeți că nu mai avem jucători la cel mai înalt nivel în Europa? E o problemă de pregătire fizică sau altceva?

Stjepan Tomas: Cu jucătorii români e vorba despre talent, dar trebuie să trăiești pentru fotbal. Trebuie să fii pasionat 24 de ore din 24, să fii profesionist, să te antrenezi bine, să ai grijă de corpul tău, să știi cum să te hrănești și cum să te odihnești. Aceste lucruri sunt esențiale pentru un fotbalist profesionist.

Sport.ro: Disciplina?

Stjepan Tomas: Disciplina, exact! Disciplina este extrem de importantă în fotbal. Degeaba ai talent dacă nu faci aceste lucruri...

Sport.ro: Talentul fără muncă nu valorează nimic.

Stjepan Tomas: Da, talentul fără muncă este egal cu zero! Talentul înseamnă poate 10-15%, dar munca grea reprezintă 85-90%, modul în care abordezi munca, profesionalismul și dăruirea.

Sport.ro: Vorbind despre condiții, cum au fost lucrurile la Galați? Terenurile de antrenament au fost în regulă?

Stjepan Tomas: Condițiile au fost bune. Am avut teren de antrenament, sală de forță, bucătărie cu mâncare de calitate... Eu am încercat cu adevărat să schimb mentalitatea jucătorilor și să cresc intensitatea la antrenamente. Am avut și un staff excelent, inclusiv un preparator fizic italian foarte bun. Consider că am făcut o muncă bună pe partea aceasta, dar în fotbal uneori depinzi exclusiv de rezultate. Din păcate, în primele 10 etape din acest sezon rezultatele nu au fost bune, deși eram convins că ne vom îndeplini obiectivul. Aveam nevoie de timp pentru a adapta și integra noii jucători. Să nu uităm că atunci când am sosit la club, echipa se afla într-un moment psihologic foarte greu. Am făcut o treabă excelentă în cele 8 meciuri din play-out, 4 victorii, 2 egaluri, și am terminat pe locul 3 în play-out, ceea ce a fost un mare succes având în vedere starea echipei.

Sport.ro: Numiți trei antrenori din fotbalul mondial care v-au inspirat.

Stjepan Tomas: Am învățat foarte mult de la tehnicieni precum Gică Hagi, Christoph Daum, Eric Gerets sau Kurban Berdyev, cu care am lucrat la Rubin Kazan și de la care am învățat foarte multe.

Sport.ro: Care este cea mai mare provocare pentru un antrenor, comparativ cu perioada în care erai jucător?

Stjepan Tomas: Gestionarea vestiarului. Nu există o singură rețetă pentru antrenori. Mai întâi trebuie să înțelegi unde ai ajuns, țara, mentalitatea locului. Și trebuie să știi cum să gestionezi jucătorii, pentru că e crucial să-i abordezi în modul corect. Ai 25 de jucători cu caractere complet diferite și este extrem de important cum îi gestionezi pe fiecare în parte. Modul în care joci și te antrenezi le schimbă și lor mentalitatea. Dar pentru mine disciplina zilnică e de bază, să se culce devreme, să se odihnească, să mănânce corect și să muncească.

Sport.ro: Să vorbim puțin și despre cariera dumneavoastră de jucător. Ați avut o carieră extraordinară în Italia, Turcia și la națională, cu prezențe la Turnee Finale. Cu ce ați rămas din toată această experiență?

Stjepan Tomas: Am fost un norocos să joc în țări diferite și la cluburi mari, câștigând multe trofee în Croația, Italia, Turcia și Rusia. Lupta pentru trofee te învață cum să suferi, cum să te lupți și te formează ca om. A fost o experiență extraordinară care m-a ajutat enorm când am trecut pe bancă și am început să antrenez în Croația, Moldova sau Arabia Saudită.

Sport.ro: Ați adunat aproape 50 de selecții pentru Croația, mai exact 49.

Stjepan Tomas: 50, da! A fost un mare succes pentru mine să joc la două Campionate Mondiale. Era să joc și la al treilea, dar înainte de Mondialul din Franța m-am accidentat și am ratat turneul. Pentru un fotbalist e un vis să joace măcar la un Mondial; eu am fost binecuvântat să joc la două.

Sport.ro: Ați antrenat și în cupele europene.

Stjepan Tomas: Da, am fost cu Sheriff Tiraspol în grupele Europa League, iar cu Osijek am terminat pe locul 3 și ne-am calificat în Conference League. Experiența internațională în țări precum Turcia sau Arabia Saudită te învață să te adaptezi instantaneu la orice mediu, la altă cultură și mentalitate, și să găsești imediat soluțiile potrivite sub presiune.

Sport.ro: Revenind la perioada de jucător, care este amintirea dumneavoastră preferată, lăsând la o parte Meciurile de la Campionatul Mondial?

Stjepan Tomas: O finală de Cupa Turciei: Galatasaray - Fenerbahçe 5-1. A fost o amintire extraordinară.

Sport.ro: Cum a fost atmosfera pe stadion?

Stjepan Tomas: Incredibilă! Fenerbahçe și Galatasaray sunt cele două mari cluburi din Turcia, au zeci de milioane de fani care trăiesc pentru acest meci. Fanatismul e uriaș. În Turcia poți pierde alte meciuri, dar când joci derby-ul Galatasaray - Fenerbahce, totul se uită dacă reușești să câștigi.

S-a duelat cu Zinedine Zidane, Del Piero și Batistuta

Sport.ro: Care a fost cel mai dificil adversar împotriva căruia ați jucat? Cel mai periculos atacant?

Stjepan Tomas: Fără îndoială, adversarii din Serie A. În fiecare săptămână aveam de marcat atacanți de clasă mondială, într-un weekend jucam contra lui Șevcenko, în altul contra lui Batistuta, apoi Zidane sau Del Piero. Meciurile împotriva celor de la Juventus, când trebuia să-i blochezi pe Zidane și Del Piero, erau cele mai grele.

Sport.ro: Întorcându-ne la fotbalul românesc, după ultimul meci cu Corvinul s-a vorbit mult despre arbitraj. Ce s-a întâmplat de fapt?

Stjepan Tomas: Este frustrant când greșelile de arbitraj decid un meci. Arbitrii ar trebui să fie mult mai concentrați și mai focați, deși înțeleg că suntem oameni și toți greșim. Însă când apare o greșeală flagrantă, cum a fost golul din ofsaid de la meciul cu Corvinul, consecințele sunt dramatice. Acea decizie m-a costat postul pe mine și a afectat grav clubul. Sper ca pe viitor aceste greșeli să fie tot mai rare, iar fotbalul românesc să progreseze și la acest capitol.

Sport.ro: O ultimă întrebare: cine credeți că va câștiga titlul în Superligă în acest sezon?

Stjepan Tomas: Sunt câteva echipe foarte bune anul acesta. Din ce am văzut până acum, Dinamo este una dintre candidatele ferme la titlu, dar și Craiova și Rapid au loturi puternice. Cred că bătălia pentru trofeu se va da între aceste trei echipe.

Sport.ro: Vă mulțumesc mult!

Stjepan Tomas: Vă mulțumesc și eu.