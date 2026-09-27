GALERIE FOTO Cum a decurs antrenamentul oficial înaintea meciului cu Bosnia! Ce a făcut Gică Hagi și care a fost atmosfera

Cum a decurs antrenamentul oficial înaintea meciului cu Bosnia! Ce a făcut Gică Hagi și care a fost atmosfera Nationala
SPORT.RO
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România se va duela cu Bosnia în al doilea meci din campania de Nations League.

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Romaniabosniaantrenament
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Tricolorii nu au avut prea mult timp la dispoziție să se regrupeze după eșecul cu Suedia, scor 1-2, și sunt gata să înfrunte naționala condusă de Sergej Barbarez.

Naționala a făcut ultimul antrenament înaintea partidei cu Bosnia

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Duminică seară a avut loc antrenamentul oficial înaintea partidei cu Bosnia, care se va disputa luni seară, cu porțile închise, pe Arena Națională.

Tricolorii au părut a fi într-o dispoziție bună înaintea partidei cu Bosnia, iar la antrenament a domnit o atmosferă bună. Jucătorii au avut zâmbetul pe față și au glumit unii cu alții. La fel a fost și Gică Hagi, care nu s-a putut abține și a încercat câteva execuții în timp ce elevii săi făceau încălzirea. 

Ianis Hagi, Răzvan Marin și Nicolae Stanciu au stat în prima parte a antrenamentului la margine și au făcut încălzirea, în timp ce au purtat o discuție. Pe teren, David Matei, puștiul Universității Craiova a părut cel mai relaxat și a făcut jonglerii cu mingea.

Înainte de startul ședinței de pregătire, Gică Hagi a ținut un discurs scurt, iar mai apoi i-a împărțit pe jucători în mai multe grupuri pentru ”5 contra 2”.

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