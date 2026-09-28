Anul 2026 se apropie de final și, din păcate, se prefigurează un bilanț dezolant pentru echipa națională.

În acest moment, tricolorii au disputat cinci partide, în acest an. Și au bătut o singură echipă, Țara Galilor, într-un amical la București, pe Stadionul Steaua, în iunie. Atunci, cu Gheorghe Hagi pe bancă, România a învins la limită, scor 2-1. În rest însă, rezultatele din 2026 sunt foarte slabe:

*26 martie: Turcia – România, 1-0 (play-off CM 2026)

*31 martie: Slovacia – România, 2-0 (amical)

*2 iunie: Georgia – România, 1-1 (amical)

*25 septembrie: Suedia – România, 2-1 (Nations League)

Firește, cu un asemenea parcurs, clasamentul nostru FIFA a fost afectat. Și riscăm să atingem un minim istoric, dacă vom trece în plan secund rezultatele din Nations League!

România, în picaj, se apropie de cea mai slabă clasare din ierarhia FIFA

În acest moment, în clasamentul live, actualizat în timp real, România a coborât un loc, pe 53. E consecința eșecului de la Stockholm, coroborat cu alte rezultate internaționale. Problema și mai mare e că, în cazul în care vom neglija importanța rezultatelor din campania Nations League, cum pare să facă selecționerul prin trimiterea „greilor“ naționalei în tribune pentru meciul cu Bosnia, atunci căderea noastră în ierarhia FIFA se va accentua.

În cel mai prost moment al fotbalului românesc, prima reprezentativă a ajuns pe locul 57 în ierarhia FIFA. Acest minim istoric a fost atins de două ori: mai întâi, în februarie 2011, pe când Răzvan Lucescu era selecționer, iar apoi în septembrie 2012, când Victor Pițurcă încerca să „repare“ ce se stricase în mandatul predecesorului său. De amintit că, în 2010, înaintea prăbușirii noastre istorice în clasamentul FIFA, România a câștigat un meci din nouă cu Lucescu jr pe bancă: 3-0 cu Hondurs într-un amical.

Clasamentul FIFA chiar contează!

Chiar dacă unii susțin că ierarhia mondială e irelevantă, când vorbim despre fotbal, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Pentru că, în funcție de ierarhia FIFA se fac urnele valorice pentru diferite trageri la sorți. Și, dacă ne vom continua căderea liberă, vom rămâne în urna a 3-a valorică pentru tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028. Evenimentul va avea loc pe 6 decembrie, la Belfast (Irlanda). Firește, din urna a 3-a valorică ai șanse mai mari să prinzi o grupă dificilă.

În ultimii ani, în cel mai bun moment al naționalei, tricolorii s-au aflat pe locul 38 în clasamentul FIFA. S-a întâmplat în două rânduri, în noiembrie și decembrie 2024, după parcursul nostru onorabil, la Euro 2024