Arbitrul de la România - Bosnia a tras sperietura carierei tot după un meci fără spectatori: "Șase luni am stat cu poliția la ușă!"

Luis Godinho va arbitra în premieră naționala României, diseară, la meciul cu Bosnia. Portughezul va fi ajutat la cele două linii de conaționalii Pedro Martins și Pedro Almeida, iar al patrulea oficial a fost desemnat Fabio Verissimo. În camera VAR se vor afla tot doi portughezi, Fabio Oliveira Melo și Helder Malheiro.

Luis Godinho, arbitrul de la România - Bosnia a fost amenințat cu moartea după o fază care "se vede o dată la 100 de ani"

În timpul pandemiei, sezonul 2020/2021, Godinho și membrii familiei sale au primit mai multe amenințări cu moartea. Totul a pornit de la meciul Braga - Porto 1-1, disputat pe 10 februarie 2021, în semifinalele Cupei Portugaliei.

Godinho a luat atunci o decizie controversată, după ce l-a eliminat pe Luis Diaz pentru o intervenție asupra lui David Carmo. După un șut spre poartă, actualul jucător de la Bayern a aterizat cu talpa pe piciorul adversarului și i-a provocat o fractură.

Centralul a avut nevoie de intervenția VAR pentru a arăta cartonașul roșu. Având în vedere că meciul s-a disputat fără spectatori, s-a auzit și explicația lui Godinho pentru eliminarea lui Diaz: "Ai șutat și ai ținut piciorul întins. Nu a fost intenție, dar i-ai rupt piciorul", spunea Godinho, potrivit RTP.