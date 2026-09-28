Arbitrul de la România - Bosnia a tras sperietura carierei tot după un meci fără spectatori: "Șase luni am stat cu poliția la ușă!"

Arbitrul de la România - Bosnia a tras sperietura carierei tot după un meci fără spectatori: &quot;Șase luni am stat cu poliția la ușă!&quot; Nationala
SPORT.RO
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Luis Godinho (40 de ani), arbitrul trimis de UEFA la România - Bosnia, a avut parte de un episod extrem de complicat în urmă cu câțiva ani.

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Luis GodinhobosniaEchipa NationalaFC Portobraga
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  • Luis Godinho va arbitra în premieră naționala României, diseară, la meciul cu Bosnia. Portughezul va fi ajutat la cele două linii de conaționalii Pedro Martins și Pedro Almeida, iar al patrulea oficial a fost desemnat Fabio Verissimo. În camera VAR se vor afla tot doi portughezi, Fabio Oliveira Melo și Helder Malheiro.

Luis Godinho, arbitrul de la România - Bosnia a fost amenințat cu moartea după o fază care "se vede o dată la 100 de ani"

În timpul pandemiei, sezonul 2020/2021, Godinho și membrii familiei sale au primit mai multe amenințări cu moartea. Totul a pornit de la meciul Braga - Porto 1-1, disputat pe 10 februarie 2021, în semifinalele Cupei Portugaliei.

Godinho a luat atunci o decizie controversată, după ce l-a eliminat pe Luis Diaz pentru o intervenție asupra lui David Carmo. După un șut spre poartă, actualul jucător de la Bayern a aterizat cu talpa pe piciorul adversarului și i-a provocat o fractură.

Centralul a avut nevoie de intervenția VAR pentru a arăta cartonașul roșu. Având în vedere că meciul s-a disputat fără spectatori, s-a auzit și explicația lui Godinho pentru eliminarea lui Diaz: "Ai șutat și ai ținut piciorul întins. Nu a fost intenție, dar i-ai rupt piciorul", spunea Godinho, potrivit RTP.

Luis Godinho

Foto: Imago

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Luis Godinho: "Decizia aceea a însemnat șase luni cu poliția la ușă"

În prelungirile aceluiași meci, Godinho i-a arătat cartonașul roșu și lui Matheus Uribe. Porto, care a încheiat jocul în 9 oameni, a lansat acuzații grave la adresa centralului după meci.

Godinho și membrii familiei sale au primit amenințări cu moartea, iar polițiștii i-au monitorizat drumul spre casă în acea noapte. Monitorizarea a durat însă șase luni, după cum chiar arbitrul dezvăluia.

"În 100 de ani de arbitraj, nimeni nu mai văzuse o fază ca aceasta. Atunci am încercat să-mi explic decizia celor din stafful lui FC Porto, într-o situație pentru care nici eu nu eram pregătit. Decizia aceea a însemnat șase luni cu poliția la ușă.

Deciziile arbitrilor au consecințe și dincolo de teren. Era o decizie la limită, asupra căreia părerile erau împărțite. A trebuit să hotărăsc pe loc, iar consecințele pentru mine, pe plan personal, au fost foarte grave", spunea Luis Godinho, în luna martie a acestui an.

VIDEO Faza în care Godinho l-a eliminat pe Luis Diaz

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