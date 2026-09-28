Când s-a pus problema readucerii lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca naționalei, FRF s-a confruntat cu două mari probleme. Calitatea de patron / proprietar de club al fostului mare internațional la Farul Constanța și faptul că putea fi acuzat de subiectivism în cazul fiului său, Ianis.

Acum, la aproape patru luni după instalarea lui Hagi în funcția de selecționer, ambele probleme se manifestă din plin.

În primul rând, chiar dacă a ieșit din acționariatul clubului Farul, selecția făcută de Hagi, pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, demonstrează că el are o „slăbiciune“ pentru jucătorii cu care a lucrat la Viitorul / Farul. Opt dintre cei care au prins lotul pentru deplasarea de la Stockholm au trecut, cândva, pe la formația de pe litoral (Cojocaru, Ghiță, Borza, Răzvan Marin, Cicâldău, Băluță, Ianis Hagi și Florin Tănase). Dintre aceștia, Ghiță și Hagi jr au fost printre cei mai slabi oameni de pe teren, în înfrângerea cu Suedia (1-2). De fapt, fiul selecționerului a primit cea mai mică notă, 5,9, din partea site-ului Flashscore.

Și atunci, apare o întrebare: ce justifică prezența permanentă a lui Ianis Hagi printre convocați, la fiecare acțiune a naționalei? Cifrele extrase de Sport.ro îngreunează găsirea unui răspuns la această dilemă.

Ianis Hagi, mare cu cei mici la echipa națională

Între septembrie 2025 – septembrie 2026, Ianis Hagi și-a trecut în cont alte opt selecții, ajungând la un total de 55 de prezențe sub tricolor și 8 goluri. Ce a oferit mijlocașul de la Alanyaspor în tricoul echipei naționale, în ultimul an? Iată ce ne spun cifrele:

*Opt selecții în meciurile cu Republica Moldova (amical), Austria, Bosnia, San Marino (preliminarii CM 2026), Turcia (baraj pentru CM 2026), Slovacia, Georgia (amicale) și Suedia (Nations League).

*În aceste opt partide, Ianis Hagi a fost titular de șase ori și a adunat 492 de minute pe teren.

*Contribuțiile fiului selecționerului: 1 gol cu San Marino, cea mai slabă națională din lume (18 noiembrie 2025), 1 gol cu Moldova într-un amical (9 octombrie 2025) și pasa decisivă de gol în victoria cu Austria de la București, scor 1-0 (12 octombrie 2025).

Prea puțin pentru un jucător pe care tatăl său îl consideră drept indispensabil pentru naționala României și căruia i-a pus banderola de căpitan pe braț, vineri, la Stockholm.

Ianis Hagi, bilanț modest și la echipa de club

Dacă la prima reprezentativă are reușite puține și de cele mai multe ori cu echipe mici, Ianis n-a rupt gura târgului nici la club. În ultimul an, la Alanyaspor, o echipă mediocră din Turcia, internaționalul român a strâns fix 4 goluri și 2 pase de gol.

E un bilanț la ani-lumină distanță de perioada de glorie a lui Ianis Hagi, înaintea accidentării sale grave, în ianuarie 2022. Atunci, mijlocașul român a stat un an pe tușă, după ce a suferit o ruptură de ligamente. La revenire, Ianis n-a mai atins niciodată forma de dinaintea accidentării. Drept urmare, Rangers l-a lăsat să plece liber de contract, în vara anului 2025.

Avertismentul lui Bölöni: „Anii trec...“

În acest moment, în România s-a creat această impresie că Ianis e convocat la națională, în permanență, pentru că îl cheamă Hagi. În decembrie 2024, fostul selecționer, Ladislau Bölöni (73 de ani), a avertizat că mijlocașul de 1,82 de metri trebuie să facă ceva pentru a se ridica la nivelul așteptărilor care s-au creat în jurul său.

„Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 26 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat.... Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient. Atenție: și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. – zâmbește). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități. Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea. Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)... Dar începe să fie deja prea mult!“, a spus fostul selecționer pentru Sport.ro.