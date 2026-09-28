SPECIAL Indispensabilul Ianis Hagi: ce nu ni s-a spus despre un fotbalist omniprezent la acțiunile naționalei

Indispensabilul Ianis Hagi: ce nu ni s-a spus despre un fotbalist omniprezent la acțiunile naționalei Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

La 27 de ani, fiul selecționerului a devenit subiect de dezbatere în fotbalul nostru. Pentru că s-a creat această impresie că trebuie să fie convocat la prima reprezentativă pentru că îl cheamă Hagi.

TAGS:
Ianis HagiRomaniaEchipa NationalaGica Hagi
Din articol

Când s-a pus problema readucerii lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca naționalei, FRF s-a confruntat cu două mari probleme. Calitatea de patron / proprietar de club al fostului mare internațional la Farul Constanța și faptul că putea fi acuzat de subiectivism în cazul fiului său, Ianis.

Acum, la aproape patru luni după instalarea lui Hagi în funcția de selecționer, ambele probleme se manifestă din plin.

În primul rând, chiar dacă a ieșit din acționariatul clubului Farul, selecția făcută de Hagi, pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, demonstrează că el are o „slăbiciune“ pentru jucătorii cu care a lucrat la Viitorul / Farul. Opt dintre cei care au prins lotul pentru deplasarea de la Stockholm au trecut, cândva, pe la formația de pe litoral (Cojocaru, Ghiță, Borza, Răzvan Marin, Cicâldău, Băluță, Ianis Hagi și Florin Tănase). Dintre aceștia, Ghiță și Hagi jr au fost printre cei mai slabi oameni de pe teren, în înfrângerea cu Suedia (1-2). De fapt, fiul selecționerului a primit cea mai mică notă, 5,9, din partea site-ului Flashscore.

Și atunci, apare o întrebare: ce justifică prezența permanentă a lui Ianis Hagi printre convocați, la fiecare acțiune a naționalei? Cifrele extrase de Sport.ro îngreunează găsirea unui răspuns la această dilemă.

Ianis Hagi, mare cu cei mici la echipa națională

Între septembrie 2025 – septembrie 2026, Ianis Hagi și-a trecut în cont alte opt selecții, ajungând la un total de 55 de prezențe sub tricolor și 8 goluri. Ce a oferit mijlocașul de la Alanyaspor în tricoul echipei naționale, în ultimul an? Iată ce ne spun cifrele:

*Opt selecții în meciurile cu Republica Moldova (amical), Austria, Bosnia, San Marino (preliminarii CM 2026), Turcia (baraj pentru CM 2026), Slovacia, Georgia (amicale) și Suedia (Nations League).

*În aceste opt partide, Ianis Hagi a fost titular de șase ori și a adunat 492 de minute pe teren.

*Contribuțiile fiului selecționerului: 1 gol cu San Marino, cea mai slabă națională din lume (18 noiembrie 2025), 1 gol cu Moldova într-un amical (9 octombrie 2025) și pasa decisivă de gol în victoria cu Austria de la București, scor 1-0 (12 octombrie 2025).

Prea puțin pentru un jucător pe care tatăl său îl consideră drept indispensabil pentru naționala României și căruia i-a pus banderola de căpitan pe braț, vineri, la Stockholm.

Ianis Hagi, bilanț modest și la echipa de club

Dacă la prima reprezentativă are reușite puține și de cele mai multe ori cu echipe mici, Ianis n-a rupt gura târgului nici la club. În ultimul an, la Alanyaspor, o echipă mediocră din Turcia, internaționalul român a strâns fix 4 goluri și 2 pase de gol.

E un bilanț la ani-lumină distanță de perioada de glorie a lui Ianis Hagi, înaintea accidentării sale grave, în ianuarie 2022. Atunci, mijlocașul român a stat un an pe tușă, după ce a suferit o ruptură de ligamente. La revenire, Ianis n-a mai atins niciodată forma de dinaintea accidentării. Drept urmare, Rangers l-a lăsat să plece liber de contract, în vara anului 2025.

Avertismentul lui Bölöni: „Anii trec...“

În acest moment, în România s-a creat această impresie că Ianis e convocat la națională, în permanență, pentru că îl cheamă Hagi. În decembrie 2024, fostul selecționer, Ladislau Bölöni (73 de ani), a avertizat că mijlocașul de 1,82 de metri trebuie să facă ceva pentru a se ridica la nivelul așteptărilor care s-au creat în jurul său.

Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 26 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat.... Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient. Atenție: și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. – zâmbește). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități. Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea. Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)... Dar începe să fie deja prea mult!“, a spus fostul selecționer pentru Sport.ro.

Edward Iordănescu și Mircea Lucescu, ultimii care au îndrăznit să-l lase în afara lotului

Ianis Hagi a devenit o prezență constantă în lot și pentru că, atunci când n-a fost chemat, tatăl său s-a dezlănțuit în mass-media!

În mandatul lui Edward Iordănescu, Ianis, revenit de foarte puțin timp pe teren după accidentare, a fost sărit din schemă pentru primele meciuri din preliminariile Euro 2024, cele cu Andorra și Belarus. La vremea respectivă, Gheorghe Hagi a făcut turul televiziunilor și a tunat și a fulgerat din cauza absenței fiului său din lot.

După acest episod, petrecut în martie 2023, a trebui să treacă doi ani și jumătate (!), pentru ca un alt selecționer să găsească curajul de a-l lăsa pe Ianis în afara lotului. În septembrie 2025, într-o perioadă în care abia își găsise echipa după plecarea de la Rangers, Hagi jr a fost exclus din lot de regretatul Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada (0-3) și cu Cipru (2-2). În acel moment, probabil și din respect pentru „Il Luce“, Gheorghe Hagi și-a „cenzurat“ nemulțumirea, iar Ianis a fost inclus în următoarele acțiuni ale tricolorilor.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Grindeanu și Simion, chemați să spună ce au vorbit cu ambasadoarea americană care sugera că SUA au dărâmat Guvernul Bolojan
Grindeanu și Simion, chemați să spună ce au vorbit cu ambasadoarea americană care sugera că SUA au dărâmat Guvernul Bolojan
ULTIMELE STIRI
”Are nevoie de trei-patru meciuri întregi!” Dinamo, 500.000 de euro pentru starul de la FCSB?
”Are nevoie de trei-patru meciuri întregi!” Dinamo, 500.000 de euro pentru starul de la FCSB?
Fără Ronaldo, Portugalia a învins vikingii lui Erling Haaland în Nations League
Fără Ronaldo, Portugalia a învins vikingii lui Erling Haaland în Nations League
Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii
Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii
Jurgen Klopp, fără victorie ca selecționer! Germania a pierdut surprinzător cu Grecia
Jurgen Klopp, fără victorie ca selecționer! Germania a pierdut surprinzător cu Grecia
Dennis Man, scos din cărți? „Asta îl afectează! Se vede”
Dennis Man, scos din cărți? „Asta îl afectează! Se vede”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"

Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!”

Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!”

FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales

FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales



Recomandarile redactiei
”Are nevoie de trei-patru meciuri întregi!” Dinamo, 500.000 de euro pentru starul de la FCSB?
”Are nevoie de trei-patru meciuri întregi!” Dinamo, 500.000 de euro pentru starul de la FCSB?
Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii
Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii
Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”
Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”
Cum a decurs antrenamentul oficial înaintea meciului cu Bosnia! Ce a făcut Gică Hagi și care a fost atmosfera
Cum a decurs antrenamentul oficial înaintea meciului cu Bosnia! Ce a făcut Gică Hagi și care a fost atmosfera
Dennis Man, scos din cărți? „Asta îl afectează! Se vede”
Dennis Man, scos din cărți? „Asta îl afectează! Se vede”
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director

stirileprotv Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

stirileprotv O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru că ascundea 340 de produse expirate. Ce a decis instanța

stirileprotv Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru că ascundea 340 de produse expirate. Ce a decis instanța

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!