La debutul din grupă, tricolorii conduși de Gheorghe Hagi au pierdut pe terenul Suediei, scor 1-2.

Hagi: "România trebuie să construiască o mentalitate de campion"

La conferința de presă premergătoare jocului cu Bosnia-Herțegovina, selecționerul Gheorghe Hagi a spus că își dorește foarte mult să schimbe mentalitate tricolorilor. Acesta fiind principalul său obiectiv în acest mandat:

"România trebuie să construiască o mentalitate de campion. E lucrul cel mai greu, pe care mi-l asum și trebuie să încerc să-l fac. Ca să fii un campion trebuie să ai convingere, să crezi în ceea ce faci și să ai mult curaj.

Să fii împreună ca echipă, să lucrezi foarte bine ca echipă, să joci împreună, să împarți totul împreună, pentru că echipa câștigă meciurile, iar dacă ai jucători buni, ei fac diferența în diferite momente.

Obiectivul meu principal este să creez o echipă competitivă, care să obțină cât mai multe victorii, să aibă succes și să aducă publicul, oamenii, suporterii și media , lângă echipă. Acesta este obiectivul meu. În rest, eu nu o să stau să discut. Vorbiți, spuneți ce vreți, dar eu trebuie să rămân cu obiectivul meu", a declarat Hagi.

Legat de duelul cu Bosnia, selecționerul a transmis: "Jucăm acasă și trebuie să câștigăm. Nu știu cum se va desfășura meciul, dar acum doi ani România a fost echipa mai bună. A controlat meciul, a fost în partea opusă a terenului României. Spiritul nostru acolo trebuie să fie.

Trebuie să gândim cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele trei puncte, să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă", a mai spus Hagi.

Duelul dintre România și Bosnia-Herțegovina va avea loc pe Arena Națională, dar cu porțile închise. Partida va putea fi urmărită în format LIVE BLOG pe site-ul Sport.ro.

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