VIDEO EXCLUSIV Verdict după declarațiile cu subînțeles date de Hagi după eșecul cu Bosnia: ”S-a lovit de realitate!”

Verdict după declarațiile cu subînțeles date de Hagi după eșecul cu Bosnia: ”S-a lovit de realitate!” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a pierdut primele două meciuri din Nations League.

TAGS:
RomaniaGica HagiGheorghe Hagi
Din articol

Tricolorii au debutat cu un eșec cu Suedia, scor 1-2, iar, pe Arena Națională, echipa națională a pierdut cu 2-4.

Cristi Pulhac: ”Hagi s-a lovit de realitate!”

  • Gica hagi
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Gheorghe Hagi, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
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Cristi Pulhac a comentat declarațiile cu subînțeles date de Gică Hagi după eșecul României cu Bosnia. ”Regele” a transmis că naționala României va trebui să își crească nivelul în următoarea perioadă chiar dacă el se va afla sau nu în continuare pe banca tehnică.

Din acest motiv, au început speculațiile cu privire la o eventuală demisie a lui Gică Hagi. Întrebat despre declarațiile lui Hagi, Pulhac a declarat că, cel mai probabil, ”Regele” ”s-a lovit de realitate” când vine vorba despre valoarea fotbaliștilor români.

Cred că s-a lovit de realitate, eu așa cred, pentru că el a fost unul dintre antrenorii care tot timpul au pus amprenta pe jucătorii români, foarte bine a făcut, că noi avem valoare, că suntem valoroși, dar uite că acum a ajuns la echipa națională și a văzut că, de fapt, nu suntem chiar atât de valoroși și că ceilalți antrenori care au fost selecționeri în trecut, nu că au greșit că nu i-au băgat sau că au greșit tactica, cred că ăsta e nivelul”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

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