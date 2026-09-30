Cutremur la Manchester City, amenințată inclusiv cu retrogradarea: "Conducerea trebuie să demisioneze!"

Conducerea clubului englez de fotbal Manchester City trebuie să demisioneze după ce o comisie independentă a constatat că formaţia din Premier League a fost găsită vinovată de încălcări financiare grave, a spus fostul preşedinte al clubului David Bernstein, care a descris situaţia ca fiind mai mult decât îngrozitoare, transmite Reuters.

David Bernstein, fostul președinte al lui Manchester City: "Nu cred că actuala conducere mai poate continua"

Marţi, Premier League a anunţat că Manchester City a folosit contracte comerciale ''false'' ca parte a unor scheme de a umfla veniturile şi de minimizare a costurilor cu mai mult de 900 de milioane de lire sterline (1,19 miliarde de dolari) într-o perioadă de peste un deceniu.

Clubul, care neagă faptele comise, a transmis într-un comunicat că va depune apel la hotărârea emisă.

''Nu mă pot gândi la o pedeapsă suficient de puternică pentru acest lucru, cu siguranţă. Mă refer la faptul că acest lucru este absolut teribil. Vreau să ridic o altă întrebare, iar aceasta este legată de poziţia consiliului de conducere'', a spus Bernstein pentru TalkSPORT după anunţul Premier League.

''Responsabilii clubului, inclusiv directorul executiv, care au fost acolo de ani de zile şi au trecut prin această perioadă sunt responsabili pentru conducerea clubului în ceea ce priveşte fiecare aspect'', a mai spus David Bernstein.

''Şi din nou, dacă aceasta a fost un fel de companie publică, cred că directorii cu o situaţie atât de gravă ca aceasta ar trebui să plece sau să fie suspendaţi după acest întreg rezultat ... cu formularea unui apel sau fără apel'', a mai adăugat fostul oficial al lui City.

''Nu cred că actuala conducere mai poate continua din punct de vedere al credibilităţii'', a mai spus acesta.