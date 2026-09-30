Gică Hagi a luat decizia după România - Bosnia 2-4: ce i-a anunțat pe „tricolori”

Gică Hagi a luat decizia după România - Bosnia 2-4: ce i-a anunțat pe „tricolori” Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi a luat o decizie după meciul cu Bosnia

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Gica HagiRomaniaPoloniabosniaNations League
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România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Gică Hagi s-a decis: ce le-a spus jucătorilor după înfrângerea cu Bosnia

Selecționerul naționalei și-a luat toată vina asupra lui după înfrângerea clară suferită de România pe teren propriu cu Bosnia.

Pentru a detensiona atmosfera pentru jucătorii naționalei, Gică Hagi le-ar fi permis „tricolorilor” să și aducă soțiile și copiii în cantonament, iar marți seară, 29 septembrie, ar fi organizat o masă pentru toată lumea, conform Fanatik.ro.

Cu două 2-3 ore înainte de zborul în Varșovia pentru meciul cu Polonia, Gică Hagi le va permite fotbaliștilor naționalei să ia masa alături de familiile lor.

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Gheorghe Hagi, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
Coubiș, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
Antrenamentul oficial al Bosniei / Foto Facebook
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Cornel Dinu a explicat unde a greșit Gică Hagi: „Nu poți să faci asta”

„Procurorul” a vorbit și despre Gică Hagi, care a fost criticat din mai multe părți după eșecul usturător suferit de România cu Bosnia.

Cornel Dinu a explicat unde a greșit Gică Hagi și ce ar trebui să încerce să rezolve la echipa națională pentru următoarele meciuri.

„Nu poţi schimba nouă jucători de la un meci la altul. Uitaţi-vă că bosniacii au schimbat doar trei jucători şi s-a văzut că sunt o echipă omogenă, o echipă care joacă de mult. Când joci într-o competiţie oficială, nu mai este timp de experimente. Trebuie să joci cu o echipă competitivă.

Hagi este un tip perspicace, aşa cum a fost şi ca jucător. Îşi dă seama că strategia pe care a mers nu a fost cea mai indicată, că a făcut greşeli din punctul ăsta de vedere şi probabil că va reacţiona în consecinţă.

Cred eu că mai are o problemă foarte mare de corectat la echipa naţională. Este vorba despre respectarea principiilor aşezării zonale în fotbalul actual. De fapt, despre o aşezare zonală.

După părerea mea, în acest meci a existat o confuzie legată de zonele în care au evoluat Dragomir și cu Stanciu, apoi Olaru, la fel ca şi în cazul celor doi atacanţi”, a mai declarat Cornel Dinu.

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