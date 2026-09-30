Gică Hagi a luat decizia după România - Bosnia 2-4: ce i-a anunțat pe „tricolori”

România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Gică Hagi s-a decis: ce le-a spus jucătorilor după înfrângerea cu Bosnia

Selecționerul naționalei și-a luat toată vina asupra lui după înfrângerea clară suferită de România pe teren propriu cu Bosnia.

Pentru a detensiona atmosfera pentru jucătorii naționalei, Gică Hagi le-ar fi permis „tricolorilor” să și aducă soțiile și copiii în cantonament, iar marți seară, 29 septembrie, ar fi organizat o masă pentru toată lumea, conform Fanatik.ro.

Cu două 2-3 ore înainte de zborul în Varșovia pentru meciul cu Polonia, Gică Hagi le va permite fotbaliștilor naționalei să ia masa alături de familiile lor.