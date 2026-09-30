Cornel Dinu l-a făcut praf pe Ionuț Radu: „N-a avut magiun pe mănuşi” Ce a spus despre Gică Hagi după 2-4 cu Bosnia

România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Cornel Dinu nu l-a iertat pe Ionuț Radu: „A avut o ieşire neinspirată”

Fostul antrenor al lui Dinamo și al echipei naționale a României a analizat prestația lui Ionuț Radu din meciul cu Bosnia și a subliniat care este greșeala lui la primul gol marcat de oaspeți.

Cornel Dinu este de părere că portarul lui Celta Vigo nu trebuia să iasă din poartă la centrarea care a dus la golul marcat de Gigovic.

„Radu a mai greşit şi la primul gol, cu capul, când a ieşit pe centrare. În primul rând, când eşti portar, când ai un apărător, nu te lupţi tu cu atacantul. A avut o ieşire neinspirată, ca şi în momentul în care mingea i-a sărit din braţe. Pe timpul nostru exista o expresie frumoasă pentru momentul în care portarul îţi scăpa o minge din mână: „N-a avut magiun pe mănuşi”.

(n.r. Credeţi că e de scos din poartă Radu după un astfel de meci?) Eu cred că acest aşa-zis turnover pe care l-a lansat Gică Hagi este mult prea larg pentru o echipă naţională, pentru ceea ce îşi doreşte să facă la echipa naţională”, a spus Cornel Dinu, conform primasport.ro.