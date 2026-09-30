La începutul lunii septembrie, Gigi Becali anunța că este dispus să ofere până la două milioane de euro pentru transferul lui Jovo Lukic. Cei de la U Cluj au refuzat însă propunerea de la FCSB, lăsând de înțeles că își doresc o sumă și mai mare.

Gigi Becali nu mai este interesat de transferul lui Jovo Lukic la FCSB

La câteva săptămâni distanță, Gigi Becali anunță că nu mai este interesat de golgheterul Superligii din sezonul trecut, chiar dacă în iarnă va căuta și un nou număr 9 pentru FCSB. Patronul formației roș-albastre spune că a luat această decizie după ce a văzut că Lukic nu este titular în naționala Bosniei.

"Dacă el nu joacă titular pentru Bosnia, nu mă mai interesează. Aia nu e o mare echipă. Sunt prea slabi. Numai că noi am fost mai slabi decât ei", a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV.

Jovo Lukic a fost introdus în minutul 74 al meciului România - Bosnia 2-4 și a avut o ocazie importantă de a înscrie. Fără veteranul Edin Dzeko, care urmează să se retragă, selecționerul Sergej Barbarez a preferat să mizeze în atac pe Haris Tabakovic atacantul în vârstă de 32 de ani de la RB Salzburg.

Jovo Lukic a început să prindă constant lotul Bosniei după sezonul excelent de la U Cluj. Atacantul a fost titular în primul meci de la Cupa Mondială, când a și înscris contra Canadei, însă ulterior a fost trecut pe banca de rezerve și a prins puține minute.