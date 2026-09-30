EXCLUSIV Jovo Lukic, la FCSB din iarnă? Anunțul lui Gigi Becali după ce l-a văzut în România - Bosnia

Jovo Lukic, la FCSB din iarnă? Anunțul lui Gigi Becali după ce l-a văzut în România - Bosnia Superliga
SPORT.RO
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Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj și al naționalei Bosniei, a fost una dintre țintele lui FCSB pe finalul ferestrei de mercato din vară, însă transferul nu s-a mai realizat.

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La începutul lunii septembrie, Gigi Becali anunța că este dispus să ofere până la două milioane de euro pentru transferul lui Jovo Lukic. Cei de la U Cluj au refuzat însă propunerea de la FCSB, lăsând de înțeles că își doresc o sumă și mai mare.

Gigi Becali nu mai este interesat de transferul lui Jovo Lukic la FCSB

La câteva săptămâni distanță, Gigi Becali anunță că nu mai este interesat de golgheterul Superligii din sezonul trecut, chiar dacă în iarnă va căuta și un nou număr 9 pentru FCSB. Patronul formației roș-albastre spune că a luat această decizie după ce a văzut că Lukic nu este titular în naționala Bosniei.

"Dacă el nu joacă titular pentru Bosnia, nu mă mai interesează. Aia nu e o mare echipă. Sunt prea slabi. Numai că noi am fost mai slabi decât ei", a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV.

Jovo Lukic a fost introdus în minutul 74 al meciului România - Bosnia 2-4 și a avut o ocazie importantă de a înscrie. Fără veteranul Edin Dzeko, care urmează să se retragă, selecționerul Sergej Barbarez a preferat să mizeze în atac pe Haris Tabakovic atacantul în vârstă de 32 de ani de la RB Salzburg.

Jovo Lukic a început să prindă constant lotul Bosniei după sezonul excelent de la U Cluj. Atacantul a fost titular în primul meci de la Cupa Mondială, când a și înscris contra Canadei, însă ulterior a fost trecut pe banca de rezerve și a prins puține minute.

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Gigi Becali: "Un număr 6, un număr 9 și un număr 10 vor veni la echipă"

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa după ce Marius Baciu (51 de ani) a reușit să câștige un singur punct în ultimele cinci etape. Fost antrenor și campion al României cu FCSB, ”Reghe” va avea ca obiectiv câștigarea titlului, chiar dacă FCSB este abia pe locul 11, departe de pozițiile fruntașe.

În paralel, Gigi Becali se gândește deja la următoarea campanie de transferuri și este gata să-i aducă noului său antrenor trei jucători de top, mai exact doi mijlocași și un atacant.

Chiar dacă Nicolae Stanciu (33 de ani) se va transfera la Universitatea Cluj, cu care ar avea deja un acord, Becali spune că intenția sa rămâne de a aduce trei jucători la echipă.

„Rămâne la părerea că avem jucători valoroși și că o să văd când începe că va câștiga 10 meciuri la rând. Bine, mă... Că e Stanciu, că nu e Stanciu, 6, 9 și 10 vor veni la mine la echipă”, a mai spus Gigi Becali.

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