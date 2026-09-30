Georgiana Ene, câștigătoarea sezonului 9, revine astăzi în bucătăria show-ului MasterChef! Ediția de marți seară a înregistrat audiențe record!

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Cel mai iubit show de cooking din lume schimbă regulile, ridică nivelul cu fiecare probă și împinge limitele competiției tot mai sus. Concurenții rămași intră în bucătăria MasterChef cu dorința de a demonstra că merită să meargă mai departe și sunt dispuși să lupte pentru fiecare avantaj. Aseară, o serie de probe-limită i-a pus pe concurenți în dificultate, iar la finalul ultimei probe, Alex Florescu a părăsit emisiunea. Ediția de aseară MasterChef a înregistrat audiențe record pentru acest sezon, cu 19% mai mult față de media edițiilor anterioare, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Pe același target, peste 420 mii telespectatori au vizionat show-ul în medie pe minut. La nivel național, MasterChef a fost vizionat de peste 780.000 telespectatori și au dat check-in peste 2.4 milioane.

În ediția de astăzi, prima probă va fi una contra cronometru: în doar 10 minute, o parte dintre ei trebuie să obțină un sos de brânză bine legat și gustos. Cei care se vor descurca cel mai bine vor deveni concurenții VIP ai serii și vor primi un avantaj pe măsură: vor fi singurii care vor avea acces la un raft dedicat din cămară, de unde își vor putea alege ingredientele pentru proba următoare. Dar avantajul nu se va opri aici. Sosurile pregătite vor ajunge pe bancurile de lucru ale altor colegi, care vor fi nevoiți să construiască un preparat în jurul acestora. Iar alegerea cui îi revine fiecare sos va ridica și mai mult tensiunea din bucătărie. Maria Boroghina îi va duce sosul părintelui Alexandru, iar gestul ei va ridica imediat semne de întrebare printre ceilalți concurenți. „Cred că a vrut să-l încurce, sigur! Sună a încurcătură!”, va spune Belinda. La rândul său, Chef Cătălin Scărlătescu va readuce în discuție confruntarea dintre cei doi dintr-o ediție anterioară: „Au ei un clinci de la prima confruntare, când trăgea nebunul de popa creveții din brațele ei, și a ținut minte. Și a zis: ia bătrâne de aici!”. Pentru această probă, toți concurenții vor trebui să conceapă o farfurie în care sosul este elementul principal și conduce preparatul. Cei care primesc sosurile concurenților VIP vor trebui să își construiască farfuria pornind de la acestea, în timp ce concurenții VIP vor avea propriul avantaj: vor fi obligați să folosească ingrediente din raftul special al cămării.

Dacă prima probă le va testa creativitatea și capacitatea de adaptare, testul sub presiune le va aduce o surpriză pe care nu o vor uita prea curând. „Vreau doar să vă relaxez un pic pe toți și vreau să vă prezint pe cineva”, le va spune Gina Pistol concurenților, înainte ca în bucătăria MasterChef să își facă apariția Georgiana Ene, marea câștigătoare a sezonului 9. Georgiana revine în platoul emisiunii pentru a le pregăti concurenților un desert spectaculos, inspirat de una dintre călătoriile sale culinare. „Întotdeauna farfuriile mele au fost călătoriile mele prin lume, tot ce am văzut, tot ce am mâncat și m-am dus în Thailanda în seara asta. Și vreau să fac un mango sticky rice, doar că nu va fi cel pe care-l știm cu toții, o să fie un pic diferit.”, va spune aceasta. Ce provocare le-a pregătit câștigătoarea sezonului 9, ce vor avea concurenții de făcut după întâlnirea cu aceasta și cum se vor descurca, dar, mai ales, cine va reuși să își păstreze locul în competiție, telespectatorii vor afla în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO. MasterChef România – Prinde gustul competiției!

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover