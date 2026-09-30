Naționala lui Gică Hagi a înregistrat două înfrângeri în primele două meciuri, cu Suedia, scor 1-2, și cu Bosnia, scor 2-4 .

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Cristi Pulhac a comentat prestația tricolorilor din meciul cu Bosnia și a remarcat un jucător care ar putea fi sărit din schemă de Gică Hagi la următoarele acțiuni ale echipei naționale.

Fostul dinamovist crede că Vlad Dragomir nu a demonstrat că poate fi un jucător pe care ”Regele” se poate baza în următoarele meciuri și a părut dezorientat pe tot parcursul jocului.

”Dragomir părea că nu își găsește locul, foarte timorat, dezorientat într-un fel, că m-am uitat puțin și la expresia feței lui. În a doua repriză, la fel, nu înțelegea nimic. E diferit, la echipa de club joci un sistem, aici joci alt sistem, dar te pliezi pe adversarii pe care îi întâlnești.

E sub așteptările cu care eram obișnuit. El are niște cifre bune la Pafos, joacă, lumea e mulțumită de el, dar aseară nu mi-a dat încrederea că aș putea să îl mai folosesc într-un meci decisiv”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.