O comparație între rezultatele înregistrate de ultimii doi selecționeri arată cifre mai bune pentru Mircea Lucescu (promovarea Liga B din Nations League, pierderea calificării la CM 2026), dar echipa națională era mai pragmatică în mandatul lui Edi Iordănescu (retrogradare în Liga C din Nations League, calificare la Euro 2024). Practic, staff-ul tehnic și lotul de jucători au fost aproape identice pentru cei doi antrenori.

Fostul selecționer părea mai dispus să sacrifice rezultatul în meciurile amicale și în cele din Nations League, iar fructele acestui curaj s-au văzut în meciurile decisive din preliminariile Euro 2024, cu Israel, Kosovo și Elveția. De asemenea, vârsta lui Mircea Lucescu și problemele sale recente de sănătate au făcut ca atmosfera în jurul echipei să fie tensionată, "tricolorii" pierzând confruntările decisive cu Bosnia și Turcia.

Mircea Lucescu (6 august 2024 - prezent)

Meciuri - 17 / victorii - 11 / egaluri - 1 / înfrângeri 5 / golaveraj 39-18 (+21) / Procent victorii - 64.71%

Meciurile lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale:

Kosovo - România 0-3 (6 septembrie 2024 / Nations League 2024-2025) / România - Lituania 3-1 (9 septembrie 2024 / Nations League 2024-2025) / Cipru - România 0-3 (12 octombrie 2024 / Nations League 2024-2025) / Lituania - România 1-2 (15 octombrie 2024 / Nations League 2024-2025) / România - Kosovo 3-0 (15 noiembrie 2024 / Nations League 2024-2025) / România - Cipru 4-1 (18 noiembrie 2024 / Nations League 2024-2025) / România - Bosnia și Herțegovina 0-1 (31 martie 2025 / preliminarii CM 2026) / San Marino - România 1-5 (24 martie 2025 / preliminarii CM 2026) / Austria - România 2-1 (7 iunie 2025 / preliminarii CM 2026) / România - Cipru 2-0 (10 iunie 2025 / preliminarii CM 2026) / România - Canada 0-3 (5 septembrie 2025 / amical) / Cipru - România 2-2 (9 septembrie 2025 / preliminarii CM 2026) / România - Moldova 2-1 (9 octombrie 2025 / amical) / România - Austria 1-0 (12 octombrie 2025 / preliminarii CM 2026) / Bosnia și Herțegovina - România 3-1 (15 noiembrie 2025 / preliminarii CM 2026) / România - San Marino 7-1 (18 noiembrie 2025 / preliminarii CM 2026) / Turcia - România 1-0 (26 martie 2026 / play-off CM 2026)

Edi Iordănescu (25 ianuarie 2022 - 22 iulie 2024)

Meciuri - 28 / victorii - 10 / egaluri - 10 / înfrângeri 8 / golaveraj 37-28 (+9) / Procent victorii - 35.71%

Meciurile lui Edi Iordănescu pe banca echipei naționale:

România - Grecia 0-1 (25 martie 2022 / amical) / Israel - România 2-2 (29 martie 2022 / amical) / Muntenegru - România 2-0 (4 iunie 2022 / Nations League 2022-2023) / Bosnia și Herțegovina - România 1-0 (7 iunie 2022 / Nations League 2022-2023) / România - Finlanda 1-0 (11 iunie 2022 / Nations League 2022-2023) / România - Muntenegru 0-3 (14 iunie 2022 / Nations League 2022-2023) / Finlanda - România 1-1 (23 septembrie 2022 / Nations League 2022-2023) / România - Bosnia și Herțegovina 4-1 (17 septembrie 2022 / Nations League 2022-2023) / România - Slovenia 1-2 (17 noiembrie 2022 / amical) / Moldova - România 5-0 (20 noiembrie 2022 / amical) / Andorra - România 0-2 (25 martie 2023 / preliminarii Euro 2024) / România - Belarus 2-1 (28 martie 2023 / preliminarii Euro 2024) / Kosovo - România 0-0 (16 iunie 2023 / preliminarii Euro 2024) / Elveția - România 2-2 (19 iunie 2023 / preliminarii Euro 2024) / România - Israel 1-1 (9 septembrie 2023 / preliminarii Euro 2024) / România - Kosovo 2-0 (12 septembrie 2023 / preliminarii Euro 2024) / Belarus - România 0-0 (12 octombrie 2023 / preliminarii Euro 2024) / România - Andorra 4-0 (15 octombrie 2023 /preliminarii Euro 2024) / Israel - România 1-2 (18 noiembrie 2023 / preliminarii Euro 2024) / România - Elveția 1-0 (21 noiembrie 2023 / preliminarii Euro 2024) / România - Irlanda de Nord 1-1 (22 martie 2024 / amical) / Columbia - România 3-2 (26 martie 2024 / amical) / România - Bulgaria 0-0 (4 iunie 2024 / amical) / România - Liechtenstein 0-0 (7 iunie 2024 / amical) / România - Ucraina 3-0 (17 iunie 2024 / Euro 2024) / Belgia România 2-0 (22 iunie 2024 / Euro 2024) / Slovacia - România 1-1 (26 iunie 2024 / Euro 2024) / România - Olanda 0-3 (2 iunie 2024 / Euro 2024)