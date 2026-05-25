Gazdele, cu starul croat Luka Modric revenit după o accidentare la faţă, au deschis rapid scorul în meciul de pe San Siro, după două minute de joc, prin Alexis Saelemaekers , însă Cagliari a egalat prin Gennaro Borrelli (20), iar apoi a dat lovitura după pauză, prin Juan Rodriguez (57).

AC Milan a ratat calificarea în viitoarea ediţie a Champions League, după ce a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de Cagliari, duminică, în ultima etapă a sezonului din Serie A, chiar în ziua în care milanezii au aniversat câștigarea trofeului Cupei Campionilor Europeni după finala din 24 mai 1989, 4-0 cu Steaua .

Como, în careul de ași și calificare în Champions League

De acest eşec a profitat formaţia Como, antrenată de fostul internaţional spaniol Cesc Fabregas, care a urcat pe locul al patrulea în clasament - ultimul care asigură participarea la Champions League - după o victorie categorică în deplasare, cu scorul de 4-1, în faţa formaţiei Cremonese.

AC Milan a coborât pe poziţia a cincea şi va trebui să se mulţumească cu Europa League, a doua competiţie continentală.

Como va participa la Liga Campionilor alături de Inter Milano, noua campioană a Italiei, antrenată de românul Cristian Chivu, Napoli şi AS Roma, ocupantele locurilor 2, respectiv 3.

Napoli, câştigătoarea ediţiei trecute din Serie A, s-a impus la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Udinese, în ultimul său meci cu antrenorul Antonio Conte la timonă, încheind sezon pe locul secund, la 11 puncte distanţă de Inter.

Conte şi-a confirmat plecarea la finalul partidei de pe stadionului Diego Maradona, iar mass-media italiană anunţă că ar urma să preia conducerea tehnică a Squadrei Azzurra.

AS Roma s-a impus la rândul ei, cu scorul de 2-0, pe terenul formaţiei Hellas Verona, încheind sezonul pe treapta a treia a podiumului.

Alături de AC Milan, o altă mare perdantă a acestui sezon este Juventus Torino, cea mai titrată echipă din istoria campionatului italian, cu 36 de "scudetto" în palmares, care a ocupat poziţia a şasea în clasamentul final, urmând să evolueze în Europa League.

Ultimele trei clasate, Cremonese (18), Hellas Verona (19) şi Pisa (20), echipa românului Marius Marin, au retrogradat în Serie B.

Rezultatele și marcatorii din etapa a 38-a (ultima) din Serie A

Vineri

Fiorentina - Atalanta 1-1

Au marcat: Roberto Piccoli (39), respectiv Comuzzo (82 - autogol).

Sâmbătă

Bologna - Inter Milano 3-3

Au marcat: Bernardeschi (25), Pobega (42), Zielinski (48 - autogol), respectiv Dimarco (22), Francesco Esposito (64), Andy Diouf (86).

Lazio - Pisa 2-1

Au marcat: Dele-Bashiru (33), Pedro Rodriguez (35), respectiv Moreo (23).

Duminică

Parma - Sassuolo 1-0

A marcat: Mateo Pellegrino (80).

Napoli - Udinese 1-0

A marcat: Rasmus Hojlund (24).

Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.

Hellas Verona - AS Roma 0-2

Au marcat: Malen (56), El Shaarawy (90+3).

Atacantul Ioan Vermeşan a jucat la Verona din minutul 86.

Mijlocaşul Luca Szimionaş a rămas pe banca de rezerve la Verona.

AC Milan - Cagliari 1-2

Au marcat: Saelemaekers (2), respectiv Borrelli (20), Juan Rodriguez (57).

Cremonese - Como 1-4

Au marcat: Federico Bonazzoli (55 - penalty), respectiv Jesus Rodriguez (36), Douvikas (51), Lucas Da Cunha (74 - penalty, 81).

Lecce - Genoa 1-0

A marcat: Banda (6).

Torino - Juventus Torino 2-2

Au marcat: Casadei (60), Che Adams (84), respectiv Vlahovic (24, 54).

Clasamentul final din Serie A, ediția 2025-2026: Interul lui Chivu campioană, urmată de podium de Napoli și Roma

1. Inter Milano 87 puncte

2. Napoli 76

3. AS Roma 73

4. Como 71

5. AC Milan 70

6. Juventus Torino 69

7. Atalanta 59

8. Bologna 56

9. Lazio 54

10. Udinese 50

11. Sassuolo 49

12. Torino 45

13. Parma 45

14. Cagliari 43

15. Fiorentina 42

16. Genoa 41

17. Lecce 38

18. Cremonese 34

19. Hellas Verona 21

20. Pisa 18

Clasamentul golgheterilor din Serie A

17 goluri: Lautaro Martinez (Inter Milano)

14 goluri: Douvikas (Como), Malen (AS Roma)

13 goluri: Marcus Thuram (Inter Milano)

12 goluri: Rasmus Hojlund (Napoli), Nico Paz (Como)

11 goluri: Giovanni Simeone (Torino)