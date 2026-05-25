VIDEO AC Milan, încă o rușine istorică în ziua în care aniversa câștigarea Cupei Campionilor Europeni, 4-0 în finala cu Steaua

AC Milan, încă o rușine istorică în ziua în care aniversa câștigarea Cupei Campionilor Europeni, 4-0 în finala cu Steaua Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Milanezii au ratat din nou calificarea în Champions League.

TAGS:
AC MilanComoInter MilanoNapoliAS RomaJuventus Torino
Din articol

AC Milan a ratat calificarea în viitoarea ediţie a Champions League, după ce a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de Cagliari, duminică, în ultima etapă a sezonului din Serie A, chiar în ziua în care milanezii au aniversat câștigarea trofeului Cupei Campionilor Europeni după finala din 24 mai 1989, 4-0 cu Steaua.

AC Milan, învinsă acasă de Cagliari 1-2, termină pe locul 5 și ratează Champions League

Gazdele, cu starul croat Luka Modric revenit după o accidentare la faţă, au deschis rapid scorul în meciul de pe San Siro, după două minute de joc, prin Alexis Saelemaekers, însă Cagliari a egalat prin Gennaro Borrelli (20), iar apoi a dat lovitura după pauză, prin Juan Rodriguez (57).

Como, în careul de ași și calificare în Champions League

De acest eşec a profitat formaţia Como, antrenată de fostul internaţional spaniol Cesc Fabregas, care a urcat pe locul al patrulea în clasament - ultimul care asigură participarea la Champions League - după o victorie categorică în deplasare, cu scorul de 4-1, în faţa formaţiei Cremonese.

AC Milan a coborât pe poziţia a cincea şi va trebui să se mulţumească cu Europa League, a doua competiţie continentală.

Como va participa la Liga Campionilor alături de Inter Milano, noua campioană a Italiei, antrenată de românul Cristian Chivu, Napoli şi AS Roma, ocupantele locurilor 2, respectiv 3.

Napoli, câştigătoarea ediţiei trecute din Serie A, s-a impus la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Udinese, în ultimul său meci cu antrenorul Antonio Conte la timonă, încheind sezon pe locul secund, la 11 puncte distanţă de Inter.

Conte şi-a confirmat plecarea la finalul partidei de pe stadionului Diego Maradona, iar mass-media italiană anunţă că ar urma să preia conducerea tehnică a Squadrei Azzurra.

AS Roma s-a impus la rândul ei, cu scorul de 2-0, pe terenul formaţiei Hellas Verona, încheind sezonul pe treapta a treia a podiumului.

Alături de AC Milan, o altă mare perdantă a acestui sezon este Juventus Torino, cea mai titrată echipă din istoria campionatului italian, cu 36 de "scudetto" în palmares, care a ocupat poziţia a şasea în clasamentul final, urmând să evolueze în Europa League.

Ultimele trei clasate, Cremonese (18), Hellas Verona (19) şi Pisa (20), echipa românului Marius Marin, au retrogradat în Serie B.

Rezultatele și marcatorii din etapa a 38-a (ultima) din Serie A

Vineri

Fiorentina - Atalanta 1-1

Au marcat: Roberto Piccoli (39), respectiv Comuzzo (82 - autogol).

Sâmbătă

Bologna - Inter Milano 3-3

Au marcat: Bernardeschi (25), Pobega (42), Zielinski (48 - autogol), respectiv Dimarco (22), Francesco Esposito (64), Andy Diouf (86).

Lazio - Pisa 2-1

Au marcat: Dele-Bashiru (33), Pedro Rodriguez (35), respectiv Moreo (23).

Duminică

Parma - Sassuolo 1-0

A marcat: Mateo Pellegrino (80).

Napoli - Udinese 1-0

A marcat: Rasmus Hojlund (24).

Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.

Hellas Verona - AS Roma 0-2

Au marcat: Malen (56), El Shaarawy (90+3).

Atacantul Ioan Vermeşan a jucat la Verona din minutul 86.

Mijlocaşul Luca Szimionaş a rămas pe banca de rezerve la Verona.

AC Milan - Cagliari 1-2

Au marcat: Saelemaekers (2), respectiv Borrelli (20), Juan Rodriguez (57).

Cremonese - Como 1-4

Au marcat: Federico Bonazzoli (55 - penalty), respectiv Jesus Rodriguez (36), Douvikas (51), Lucas Da Cunha (74 - penalty, 81).

Lecce - Genoa 1-0

A marcat: Banda (6).

Torino - Juventus Torino 2-2

Au marcat: Casadei (60), Che Adams (84), respectiv Vlahovic (24, 54).

Clasamentul final din Serie A, ediția 2025-2026: Interul lui Chivu campioană, urmată de podium de Napoli și Roma

1. Inter Milano 87 puncte

2. Napoli 76

3. AS Roma 73

4. Como 71

5. AC Milan 70

6. Juventus Torino 69

7. Atalanta 59

8. Bologna 56

9. Lazio 54

10. Udinese 50

11. Sassuolo 49

12. Torino 45

13. Parma 45

14. Cagliari 43

15. Fiorentina 42

16. Genoa 41

17. Lecce 38

18. Cremonese 34

19. Hellas Verona 21

20. Pisa 18

Clasamentul golgheterilor din Serie A

17 goluri: Lautaro Martinez (Inter Milano)

14 goluri: Douvikas (Como), Malen (AS Roma)

13 goluri: Marcus Thuram (Inter Milano)

12 goluri: Rasmus Hojlund (Napoli), Nico Paz (Como)

11 goluri: Giovanni Simeone (Torino)

Publicitate

Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sechestru pe case, apartamente și terenuri ale unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală
Sechestru pe case, apartamente și terenuri ale unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală
ARTICOLE PE SUBIECT
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
ULTIMELE STIRI
Super Depor a revenit în La Liga! Deportivo La Coruna, fostă campioană a Spaniei, coborâse până în liga a patra
Super Depor a revenit în La Liga! Deportivo La Coruna, fostă campioană a Spaniei, coborâse până în liga a patra
„Boala“ românească despre care nu ni se vorbește: „O chestiune de educație!“
„Boala“ românească despre care nu ni se vorbește: „O chestiune de educație!“
Kvaratskhelia surprinde pe toată lumea la meciul cu România! Ce va face imediat după finala UCL
Kvaratskhelia surprinde pe toată lumea la meciul cu România! Ce va face imediat după finala UCL
„Am mințit.” Naomi Osaka, reacție incredibilă după ce a organizat o petrecere doar cu tenismeni de culoare, la Paris
„Am mințit.” Naomi Osaka, reacție incredibilă după ce a organizat o petrecere doar cu tenismeni de culoare, la Paris
Rapid - Universitatea Craiova sau marea dezamăgire vs marea campioană în ultimul meci din play-off, de la 20:30
Rapid - Universitatea Craiova sau marea dezamăgire vs marea campioană în ultimul meci din play-off, de la 20:30
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”

Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!



Recomandarile redactiei
„Boala“ românească despre care nu ni se vorbește: „O chestiune de educație!“
„Boala“ românească despre care nu ni se vorbește: „O chestiune de educație!“
„Am mințit.” Naomi Osaka, reacție incredibilă după ce a organizat o petrecere doar cu tenismeni de culoare, la Paris
„Am mințit.” Naomi Osaka, reacție incredibilă după ce a organizat o petrecere doar cu tenismeni de culoare, la Paris
Atacant pentru FCSB! L-a convins chiar înaintea barajului cu Dinamo
Atacant pentru FCSB! L-a convins chiar înaintea barajului cu Dinamo
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
Cutremurător: prima fotografie cu ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de mașină și aruncat într-un șanț
Cutremurător: prima fotografie cu ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de mașină și aruncat într-un șanț
Alte subiecte de interes
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

stirileprotv Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

stirileprotv Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

stirileprotv Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!