INTERVIU Edi Iordănescu: "Calificarea am ratat-o în grupă. Puteam obține primul loc!" Ce trebuie să facem pentru Mondialul din 2030

Edi Iordănescu: "Calificarea am ratat-o în grupă. Puteam obține primul loc!" Ce trebuie să facem pentru Mondialul din 2030 CM 2026
Florin Caramavrov
Edward Iordănescu, selecționerul care a dus România la ultimul turneu final, CE 2024, a analizat în exclusivitate pentru Sport.ro prestația tricolorilor din meciul cu Turcia și a identificat problemele pe care le-am avut în acest joc, dar și pe parcursul preliminariilor. 

Antrenorul care a obținut calificarea cu naționala în optimile de finală ale Campionatului European vorbește despre greșelile trecutului și despre ce ar trebui să facem ca să nu mai ratăm Mondialul din 2030.

Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la jocul României cu Turcia?
Înainte de orice, pot spune că simt o mare dezamăgire, pentru că am avut o mare speranță. Am crezut foarte tare, și am spus asta și public cu câteva zile înainte de meci. Am crezut argumentat, la fel cum am crezut mereu în acest grup de jucători cu care am lucrat, am performat și pe care îl cunosc extrem de bine. Cred că puteam să trecem de Turcia, ce am spus înainte de meci s-a dovedit si în timpul meciului. Turcia are multe individualități, dar si carențe ca echipă. Se putea mai mult, cu mai multă încredere, cu mai mult curaj. Cu toate astea, rămân la părerea că această calificare s-a ratat în grupă, și nu neapărat acum. Am avut o grupă din care puteam obține mult mai mult. Primul loc! Din păcate, nu am reușit nici locul 2, care ar fi contat enorm pentru traseul de baraj. Acolo trebuie făcută marea analiză.

„Jucătorii puteau și trebuiau să dea mai mult în calificări”

Și concret despre jocul de aseară?
Consider că am făcut un joc defensiv bun, turcii nu și-au creat șanse reale, însă în plan ofensiv, în afară de acel corner cu ocazia lui Nicu Stanciu, nu am reușit nimic notabil. Dacă pe pozitional nu reușești să îți asiguri măcar anumite momente de control, din care eventual să generezi ocazii, atunci devine obligatoriu să poți răni pe tranziție. Faptul că ne-am apărat foarte jos, cu wingerii noștri Man si Mihăilă la nivelul propriului careu, practic jucătorii noștri de explozie și verticalitate, a făcut ca tranzițiile să fie foarte greu de realizat. E greu să dezvolți tranziții de 80 de metri.

Cum recuperam mingea, o pierdeam foarte repede. Nu o să intru mai mult în detalii tehnice, nu e cazul, e un moment prea trist ca să fiu eu negativ. 28 ani de așteptare s-au transformat în 32. Concluzia este că jocul a confirmat că se putea mai mult. Analiza trebuie făcută, dar nu de mine. Eu iubesc acel grup de jucători, dar ei puteau și trebuiau să dea mai mult în calificări. Domnul Lucescu nu e de condamnat. E de salutat. A dat cu siguranță tot ce a putut. Iar la vârsta dânsului și cu problemele de sănătate pe care le-a avut, cu siguranță nu i-a fost deloc ușor. Trebuie respectat pentru întreaga carieră.

„Aveam nevoie de mai multă convingere, de mai mult curaj”

Ce i-a lipsit echipei naționale aseară ca să se califice?
Mai multă convingere, curaj. Încrederea că se poate. În plan tehnico-tactic, sunt multe elemente de discutat. Dar nu o voi face eu. Când nu ai secvențe de joc ofensiv, probabilitatea să marchezi gol devine infimă. Ori noi aveam nevoie de victorie. Mai departe, analizați dumneavoastră.

Ce ar trebui schimbat în fotbalul românesc pentru a produce jucători de valoare, care să ajungă la echipe importante din Europa?
Trebuie să investim real în formarea jucătorului, nu doar în rezultat. Mai multă calitate în academii, metodologii, accent pe dezvoltare individuală, educație sportivă și, obligatoriu, mentalitate.

Când erai tu selecționer, se simțea o unitate și o solidaritate mai mare în jocul echipei. Cum ai reușit să-i mobilizezi atunci?
Nu știu dacă era așa. Nu vreau să fac paralele. Dar da, am avut un grup unit și solid. Cred că am reușit asta prin claritate și încredere. Jucătorii știau exact ce au de făcut și simțeau că fac parte dintr-un grup autentic. Când ai reguli clare și relații reale, apare automat solidaritatea.

De ce ai renunțat la națională după Euro? Regreți că nu ai încercat și calificarea la Mondiale? 
Nu știu cât mai contează ce am făcut eu. Viața merge înainte. A fost o decizie asumată, într-un moment în care am considerat că ciclul s-a încheiat corect. Nu trăiesc din regrete, ci din decizii asumate. 

De ce nu a continuat la națională

Îți dorești să termini ce-ai început la națională cu o calificare la Mondiale?
Naționala va rămâne mereu ceva special, dar orice revenire trebuie să aibă contextul potrivit. Înainte de Euro, eram convins 90% că voi continua. Aveam deja construit și un plan pentru Liga Națiunilor și pentru Mondial, în etape. Încă o dovadă că eram convins că voi continua. Din păcate, ne-am blocat în niște discuții și negocieri fără sens, din punctul meu de vedere. Lucrurile trebuiau să meargă mult mai fluid. Dupa Euro, nu am mai vrut eu. Nu am solicitat nimic special, minime eforturi trebuiau făcute. De ce nu s-au făcut, nu știu... Nu am cerut nimic special. Asa a fost să fie... Nu vreau să condamn pe nimeni. Dar da, era un grup format si aveam mari sperante ca după câștigarea celor două grupe de calificare și după Euro, puteam continua dezvoltarea și lupta cu încredere pentru Mondial. Acum chiar nu mai contează.

De ce ratăm Mondial după Mondial

Sunt 28 de ani de când nu am mai fost la un turneu final mondial. Care ar fi, din punctul tău de vedere, câteva cauze ale eșecurilor repetate?
E un subiect foarte complex. Mă rezum la a spune că lipsa de continuitate și instabilitatea. Am schimbat prea des direcția, fără răbdare pentru construcție. Performanța vine din proiecte coerente, nu din reacții de moment. Și nu mă refer la națională aici sau la FRF, ci la întreg fotbalul românesc.

Ce ar trebui să facem acum, concret, ca să ajungem la Mondialul din 2030?
Strategie clară și consecvență. Investiție reală în academii, selecție corectă și timp pentru construcție. Dacă nu avem răbdare și direcție, vom repeta aceleași greșeli.

Ce tineri fotbaliști români îți plac și care crezi că au potențialul să facă pasul spre naționala mare în viitorul apropiat?
Există talent, dar trebuie protejat și dezvoltat corect. Important nu este doar să apară, ci să fie susținuți în progresul lor. Viitorul depinde de cum gestionăm aceste generații, nu doar de cât de talentați sunt jucătorii. Nu îmi cere să dau nume acum, îi știm cu toții, problema nu este să îi identificăm, ci doar ce vom face ulterior.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor
România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor
Răzvan Marin, după ședința din vestiar: "Asta cred că va face domnul Lucescu / A fost poate ultima mea șansă la Mondial"
Răzvan Marin, după ședința din vestiar: "Asta cred că va face domnul Lucescu / A fost poate ultima mea șansă la Mondial"
Adrian Porumboiu, distrugător la adresa lui Răzvan Burleanu după Turcia - România: „Nu ți-e rușine, porcovane?”
Adrian Porumboiu, distrugător la adresa lui Răzvan Burleanu după Turcia - România: „Nu ți-e rușine, porcovane?”
ULTIMELE STIRI
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Lindsey Vonn, confesiune zguduitoare. Vedeta Jocurilor Olimpice de iarnă face dezvăluiri despre teribilul accident
Lindsey Vonn, confesiune zguduitoare. Vedeta Jocurilor Olimpice de iarnă face dezvăluiri despre teribilul accident
Sezon fantastic pentru el! Daniel Chiriță a numit cel mai bun "under" din Superliga: "Va avea un viitor frumos"
Sezon fantastic pentru el! Daniel Chiriță a numit cel mai bun "under" din Superliga: "Va avea un viitor frumos"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

Singura șansă a românilor: anunțul FIFA, în cazul în care naționala va merge la Mondiale

Singura șansă a românilor: anunțul FIFA, în cazul în care naționala va merge la Mondiale



Recomandarile redactiei
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane
„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
Alte subiecte de interes
Dorin Goian: „Pușcaș dă gol când ne arde buza mai tare! Ucraina e peste noi și individual, și ca echipă”
Dorin Goian: „Pușcaș dă gol când ne arde buza mai tare! Ucraina e peste noi și individual, și ca echipă”
Bănel Nicoliță: „Batem Ucraina! Ne clasăm pe locul 2 în grupă!” / „Je parle très bien français, mon frère!”
Bănel Nicoliță: „Batem Ucraina! Ne clasăm pe locul 2 în grupă!” / „Je parle très bien français, mon frère!”
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
