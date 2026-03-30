rMircea Lucescu se află internat la Spitalul Universitar pentru investigații și monitorizare, după ce i s-a făcut rău duminică dimineață. Două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire de la Mogoșoaia, iar selecționerul se află acum într-o stare stabilă.

Ciprian Marica: "Meciul cu Turcia l-a consumat de energie pe Mircea Lucescu"

Lucescu nu va face deplasarea în Slovacia pentru amicalul României de marți, atribuțiile sale urmând să fie preluate de secundul Ionel Gane.

Ciprian Marica este de părere că problemele lui Mircea Lucescu au fost provocate de meciul cu Turcia, pierdut de România în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială, 0-1.

"Sincer, sunt îngrijorat pentru nea Mircea. Știu că tensiunea și miza jocului cu Turcia au fost foarte ridicate și mă gândesc că l-au consumat de energie, de concentrare. Probabil că la vârsta dânsului, lucrurile astea își spun cuvântul. Sper să treacă cu bine peste această speță și să fie sănătos.

Un meci cu Turcia implică analiză profundă, poate odihnă puțină. La vârsta dânsului, aceste lucruri l-au slăbit. Când vorbești de sănătatea unui om, clar că fotbalul trece în plan secund, iar viața are prioritate", a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.

Ciprian Marica l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu la Șahtior Donețk, în perioada 2004-2007.

CITEȘTE ȘI: