În urma primelor investigații, se pare că Mircea Lucescu a suferit o aritmie cardiacă. Selecționerul a fost internat și va petrece noaptea în spital, iar vestea a ajuns deja și-n cele mai importante publicații de sport din lume.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă, dar acesta va face investigații suplimentare și va sta internat cel puțin de 2-3 zile la Spitalul Universitar.

Ionuț Lupescu: ”Nu e o veste minunată, îi doresc multă sănătate”

Ionuț Lupescu, fostul mare internațional, a avut un discurs dur despre situația în care a ajuns selecționerul, care a acuzat probleme de sănătate chiar și înainte de meciul cu Turcia.

„Cu siguranță nu e o veste minunată și îi doresc multă sănătate și, măcar acum, la 80 de ani, să îi vină mintea la cap și să se potolească.

Chiar la meciul cu Turcia, dacă te uitai la figura lui, nu era figura pe care o cunoșteam noi și poate de atunci cineva trebuia să tragă un semn de alarmă. Eu cred că mandatul său e bine să-l termine o dată și să se uite de sănătate, poate ajuta fotbalul românesc și dacă nu este pe bancă.

Ce am învățat din ultimul an e că, și la vârsta asta, faci greșeli. Mă refer la greșeli în decizii. Decizia pe care a luat-o în această campanie nu a fost cum și-ar fi dorit el sau noi toți. În ultimul an, cred eu, a fost foarte irascibil în relația cu presa, în special, și cred că și de aici a pornit și a explodat boala pe care o are. Și nu merită acest lucru”, a spus Ionuț Lupescu, la Digi Sport.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.