Edi Iordănescu a transmis cine sunt cei doi stoperi care ar trebui să formeze perechea de fundași centrali în Turcia - România.

Edi Iordănescu: „Eu am mers mereu pe stabilitate”

Deși l-a apreciat pe Virgil Ghiță, fostul selecționer a explicat că i-ar alege pe Radu Drăgușin și Andrei Burcă pentru stabilitate. Mircea Lucescu îi mai are la dispoziție pe Adrian Rus și pe Andrei Coubiș.

„Fără să intru în detalii, eu am mers mereu pe stabilitate. Nu îți permiți experimente. Ghiță a făcut jocuri bune, culminând cu acel gol cu Austria. Dar gândiți-vă la cuplul Drăgușin și Burcă prin câte au trecut și cât de bine se înțeleg.

Este un meci prea important ca să ne permitem experimente. Este riscant să faci schimbări importante”, a declarat Edi Iordănescu, conform digisport.ro.

Mesajul lui Edi Iordănescu pentru tricolori înaintea meciului cu Turcia

Fostul selecţioner Edi Iordănescu a lansat un apel către suporteri, miercuri, într-un mesaj postat pe Facebook, îndemnându-i să fie alături de echipa naţională „cu încredere şi respect”.

Apelul lui Iordănescu vine în contextul în care naţionala înfruntă mâine (19:00) Turcia în barajul pentru Cupa Mondială. El a explicat că energia colectivă din jurul echipei poate face diferența pentru tricolori.

„În momentele cu adevărat importante, diferenţa nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o şansă, o responsabilitate şi o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat.

Echipa naţională are nevoie de echilibru, de încredere şi de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar şi de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieţii înţeleg miza şi vor da totul pentru acest obiectiv.

Dar la fel de important este şi cadrul din jurul lor.

Edi Iordănescu: „Energia transmisă din tribune contează enorm”

Suporterii pot face diferenţa. În astfel de momente, energia transmisă din tribune şi din spaţiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construieşte. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese.

Haideţi să fim alături de echipă cu încredere şi respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câştige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie!

Acum este despre noi toţi. Despre cum ştim să fim împreună si sa ne susţinem Naționala!!

Mult succes, România!”, a scris Edi Iordănescu, pe contul său de Facebook.