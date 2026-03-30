Selecționerul a primit primele îngrijiri din partea doctorului Claudiu Stamatescu înainte de a fi transportat de urgență la Spitalul Universitar. Medicii au constatat că starea de rău a selecționerului a fost cauzată de o dereglare severă a ritmului cardiac.

Florin Prunea: ”Cred că Mircea Lucescu se va opri!”

Florin Prunea a mărturisit că nu a fost luat prin surprindere de vestea că lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale, mai ales că problemele de sănătate ale legendarului antrenor sunt tot mai dese.

Fostul portar al Generației de Aur s-a liniștit, însă, după ce a stat de vorbă cu un apropiat al antrenorului. Prunea a transmis că un antrenor se consumă foarte tare în decursul carierei, iar Mircea Lucescu nu a fost scutit de acest lucru. De altfel

”Cum să primesc veștile... cu îngrijorare, dar am vorbit cu cineva și am înțeles că nu sunt probleme majore, va fi în regulă. Nu a venit ca un șoc vestea, Nea Mircea are niște probleme medicale, dar nu credeam că ele sunt atât de grave, mai ales că i s-a permis de către doctor să fie pe bancă la meciul cu Turcia. Până la urmă, cea mai importantă este sănătatea și eu cred că dânsul știe cel mai bine ce are de făcut.

Nu neapărat, meseria de antrenor este o meserie foarte grea, de aceea nici nu am ales-o. Este foarte greu, ai 30 de jucători, 30 de caractere diferite, ai conducători în spatele tău și ele se adună în timp, iar la nea Mircea, care a fost la cel mai înalt nivel, își pune amprenta”, a declarat Florin Prunea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Prunea a mărturisit că legendarul antrenor ar trebui să știe când să pună punct carierei în fotbal, însă este convins că Mircea Lucescu va lua cea mai bună decizie în ceea ce privește starea sa de sănătate.

Fostul mare portar este convins, însă, că, în urma ultimelor evenimente, cel mai probabil Mircea Lucescu își va încheia cariera de antrenor.

”Important e să știi când să te oprești. Repet, el știe mai bine ce are de făcut. Cu siguranță! Eu cred că după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, eu cred că se va opri, dacă nu total, măcar o perioadă”, a mai spus Prunea.