Edi Iordănescu (47 de ani) a discutat despre o potențială întoarcere a sa pe banca primei reprezentative, în contextul în care România a fost învinsă de Turcia în deplasare, 0-1, și a ratat participarea la CM 2026.

Edi Iordănescu, răspuns despre o întoarcere la națională

Fostul selecționer a precizat că naționala va reprezenta mereu ceva special pentru cariera sa, însă pentru el orice revenire trebuie să se producă într-un context potrivit.

Iordănescu a amintit, de asemenea, despre plecarea sa de după EURO 2024, moment în care a fost nemulțumit de cum au decurs negocierile cu FRF.

„Naționala va rămâne mereu ceva special, dar orice revenire trebuie să aibă contextul potrivit. Înainte de EURO, eram convins 90% că voi continua. Aveam deja construit și un plan pentru Liga Națiunilor și pentru Mondial, în etape. Încă o dovadă că eram convins că voi continua.

Din păcate, ne-am blocat în niște discuții și negocieri fără sens, din punctul meu de vedere. Lucrurile trebuiau să meargă mult mai fluid. După EURO, nu am mai vrut eu. Nu am solicitat nimic special, minime eforturi trebuiau făcute. De ce nu s-au făcut, nu știu... Nu am cerut nimic special. Așa a fost să fie... Nu vreau să condamn pe nimeni.

Iordănescu: „Acum chiar nu mai contează”

Dar, da, era un grup format și aveam mari speranțe că, după câștigarea celor două grupe de calificare și după EURO, puteam continua dezvoltarea și lupta cu încredere pentru Mondial. Acum chiar nu mai contează”, a declarat Edi Iordănescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.