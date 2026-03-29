Goal.com a publicat o știre referitoare la situația medicală a lui Mircea Lucescu, înscriindu-se pe lista marilor publicații internaționale interesate de starea selecționerului.

Goal a scris despre Mircea Lucescu

Goal a remarcat faptul că Mircea Lucescu a fost afectat de înfrângerea suferită în fața Turciei, 0-1, citând cuvintele selecționerului inclusiv în titlul articolului.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja trei zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal”, a notat Goal, citând golazo.ro.

Lucescu a renunțat la echipa națională

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din București, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale.

În urma primelor investigații, se pare că Mircea Lucescu a suferit o aritmie cardiacă. Selecționerul a fost internat și va petrece noaptea în spital.

Lucescu a confirmat faptul că mandatul său ca selecționer la echipa națională s-a încheiat și a transmis un mesaj pentru cel care îi va lua locul în funcția de selecționer. Gică Hagi este mare favorit să preia postul.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins” - au fost cuvintele lui „Il Luce”.

Jerry Gane va conduce naționala în meciul cu Slovacia

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având experiență ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.