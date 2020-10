Cifre SLABE pentru Ianis in meciul contra Austriei! Capitolul la care fotbalistul lui Rangers a fost cel mai slab 

Romania a pierdut un nou meci in Nations League, 0-1 in fata Austriei intr-un meci disputat pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti.

Criticat tot mai des in ultimul timp pentru evolutiile sterse de la echipa nationala, Ianis Hagi a fost introdus pe teren de selectionerul Mirel Radoi in locul lui Alexandru Mitrita in minutul 76 al partidei contra austriecilor. Din acel moment, fotbalistul lui Glasgow Rangers a inregistrat un procentaj de pase reusite de doar 40%, reusind doar 4 pase corecte din 10 incercari si fiind cel mai slab fotbalist de pe teren la acest capitol. Mai mult decat atat, Ianis a fost singurul fotbalist care a evoluat in acest meci si a inregistrat un procent al paselor reusite mai mic de 50 de procente.

In echipa austriaca, cele mai slabe procentaje ale paselor reusite au fost inregistrate de Florian Grillitsch si Stefan Leiner, cu 50, respectiv 66 de procente.

Dintre toti fotbalistii care au evoluat in aceasta partida, cel mai bun procentanj al driblingurilor reusite a fost inregistrat de Nicusor Stanciu, mijlocasul Slaviei Praga reusind 3 driblinguri din 4 incercari (75%).

La capitolul suturi lider a fost austriacul Christoph Baumgartner, care trimis 3 suturi spre poarta lui Tatarusanu. In nationala noastra, Nicusor Bancu a expediat 2 suturi spre poarta adversa, unul in blocajul unui adversar iar celalalt pe langa poarta dintr-o pozitie foarte buna.