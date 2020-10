ADIO Mondial prin Nations League! Romania si-a "scurtat" sansele de calificare la CM 2022. Misiune INFERNALA in preliminariile din 2021

Nationala lui Mirel Radoi nu mai poate castiga grupa din Nations League si nu va fi luata in calcul pentru play-off-ul de calificare la Mondiale.

Matematic, dupa esecul cu Austria (0-1), tricolorii si-au luat adio de la locul 1 in grupa, chiar daca vor castiga ultimele doua partide, cu Norvegia si Irlanda de Nord, lucru care afecteaza traseul nationalei noastre in urmatoarea campanie de calificare, pentru CM din Qatar.

La fel cum s-a intamplat in cursa pentru Euro 2020 (cu barajul piedut contra Islandei), Romania avea sansa sa forteze calificarea la Mondialul din 2022 prin "scurtatura" oferita de Nations League, asta doar in cazul in care n-ar fi ocupat unul din primele doua locuri in preliminariile clasice din 2021.

Diferenta e ca sistemul de calificare pentru turneul final din Qatar cu ajutorul Nations League e de aceasta data mult mai restrictiv. Mai exact, vor fi numai 2 echipe "necalificate" care vor primi dreptul de a disputa un play-off in compania celor 10 nationale clasate pe locurile secunde in preliminarii. Iar aceste doua formatii se vor alege exclusiv dintre castigatoarele de grupe din Nations League, pornind de la Liga A la Liga D.

Ca urmare, pentru a se califica la Mondiale dupa 24 de ani, Romaniei nu i-a ramas decat varianta preliminariilor, unde prima clasata merge direct, iar locul al doilea intra in play-off-ul mentionat mai sus. Misiunea se anunta infernala, in conditiile in care in prima urna valorica se afla marile forte ale continentului, iar tricolorii risca in urma ultimelor rezultate sa alunece in cea de-a treia serie valorica.