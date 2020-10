Reactia DURA a lui Sumudica dupa infrangerea cu Austria: "E greu sa faci un rezultat pozitiv!" Cum a comentat meciul 

Marius Sumudica (49 ani) a vorbit despre partida cu Austria, in care Romania a pierdut cu 1-0 si a ajuns la a treia infrangere consecutiva.

Nationala lui Radoi a bifat a treia infrangere consecutiva, dupa umilintele cu Islanda si Norvegia. Marius Sumudica a vorbit la finalul meciului cu Austria si a comentat jocul 'tricolorilor', dar si alegerile facute de selectionerul Radoi.

"Mi s-a parut ca Alibec a jucat bine. Dupa ultimul meci am fost sunat de toate televiziunile, dar am refuzat. Acum am intrat in direct din respect. Au fost doua reprize diametral opuse. In prima repriza Austria a jucat deschis.

A fost un meci de la o poarta la alta, am avut o sumedenie de ocazii. Daca nu marchezi cu Austria, e greu sa faci un rezultat pozitiv. In a doua repriza rar am intrat in careu. Schimbarile facute n-au adus niciun plus. Din contra, am scazut din toate punctele de vedere", a spus Marius Sumudica pentru ProSport.