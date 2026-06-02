GALERIE FOTO Hagi, "un vulcan" pe marginea terenului. Cele mai tari imagini de la debutul "Regelui"

Hagi, &quot;un vulcan&quot; pe marginea terenului. Cele mai tari imagini de la debutul &quot;Regelui&quot; Nationala Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
SPORT.RO
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Gheorghe Hagi a revenit după 25 de ani pe banca naționalei, dar nu a reușit să obțină o victorie la Tbilisi. Georgia și România au încheiat la egalitate, scor 1-1.

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Gica HagiRomaniaGeorgia
Din articol

Cele mai tari imagini de la debutul "Regelui"

"Regele" a trăit meciul de la Tbilisi la intensitate maximă. În galeria foto de mai jos puteți vedea cele mai tari imagini surprinse de Sport Pictures pe arena "Miheil Meshi".

  • Georgia romania amical 02062026 7
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Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
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Ce urmează pentru România

Primul meci pe teren propriu pentru Hagi va fi pe 6 iunie, când România va primi vizita celor din Țara Galilor, în Ghencea.

România va disputa primele meciuri oficiale din mandatul lui Hagi în toamna acestui an, în Liga Națiunilor. Tricolorii vor avea o misiune dificilă în Liga B, unde se vor duela cu Polonia, Bosnia&Herțegovina și Suedia.

Obiectivul lui Hagi senior este calificarea la Campionatul European din 2028.

Gheorghe Hagi a mai condus România în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2002. Atunci a fost o aventură de tristă amintire, pentru că "Regele" a plecat după ratarea calificării la turneul final.

În acest moment, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, după o cădere de 7 poziții în urma ratării calificării pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

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