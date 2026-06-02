"Regele" a trăit meciul de la Tbilisi la intensitate maximă. În galeria foto de mai jos puteți vedea cele mai tari imagini surprinse de Sport Pictures pe arena "Miheil Meshi".

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Ce urmează pentru România

Primul meci pe teren propriu pentru Hagi va fi pe 6 iunie, când România va primi vizita celor din Țara Galilor, în Ghencea.

România va disputa primele meciuri oficiale din mandatul lui Hagi în toamna acestui an, în Liga Națiunilor. Tricolorii vor avea o misiune dificilă în Liga B, unde se vor duela cu Polonia, Bosnia&Herțegovina și Suedia.

Obiectivul lui Hagi senior este calificarea la Campionatul European din 2028.

Gheorghe Hagi a mai condus România în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2002. Atunci a fost o aventură de tristă amintire, pentru că "Regele" a plecat după ratarea calificării la turneul final.

În acest moment, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, după o cădere de 7 poziții în urma ratării calificării pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).