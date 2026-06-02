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A fost primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la prima reprezentativă, redat în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

Gică Popescu, intervenție despre relația dintre Gheorghe Hagi și Ianis

Ianis Hagi a fost titular și a jucat timp de 63 de minute pentru prima oară sub conducerea tatălui său la națională. După partidă, unchiul său Gică Popescu a fost întrebat dacă există posibilitatea ca „Regele” să își favorizeze fiul.

„Baciul” a oferit un răspuns care poate părea surprinzător mai ales pentru cei care pun la îndoială intențiile oneste ale lui Gheorghe Hagi. Popescu a susținut că selecționerul a fost întotdeauna mai dur cu Ianis decât cu orice alt jucător de la Viitorul/Farul Constanța.

Popescu: „Gică nu a fost cu niciun jucător atât de dur cum a fost cu Ianis”

„Eu am fost prezent la tot acest drum al lui Ianis, începând cu perioada în care a fost în țară și apoi când s-a întors în România. Pot să spun că Gică nu a fost cu niciun jucător pe care l-a antrenat atât de dur cum a fost cu Ianis. Niciodată!

Cea mai dură abordare pe care am văzut-o la Gică a fost când îl antrena pe Ianis. Era foarte pretențios, voia să facă lucrurile pe care le făcea el când juca. Voia să fie un jucător care să facă diferența, dar l-a ajutat mult pe Ianis pentru că a tras de el și are un merit important pentru ceea ce reprezintă Ianis astăzi.

Și el i-a răspuns prin evoluții și încredere, evoluțiile la echipele din străinătate. Repet, a fost cel mai exigent cu Ianis! Pot să spun că nu îl va trata niciodată pe Ianis altfel decât pe alți jucători”, a declarat Gică Popescu, la Antena 1.

Caseta meciului Georgia - România 1-1