Ianis Hagi a dezvăluit ce i-a spus Gică Hagi înaintea amicalului cu Georgia: ”Cerințele sunt mai mari!”

Mihai Stoica a pus tunurile pe doi tricolori la debutul lui Gică Hagi: „Nu cred că o să îi mai vedem”

Ianis Hagi a oferit declarații după remiza cu Georgia. Chiar dacă nu a fost pe deplin satisfăcut de rezultatul partidei, căpitanul echipei naționale spune că jocul i-a dat speranțe pentru viitor.

Fiul selecționerului a transmis că cerințele tatălui său sunt mai mari decât cele ale foștilor selecționeri. De altfel, întrebat ce i-a transmis Gică Hagi înaintea jocului, Hagi Jr a dezvăluit sfaturile primite din partea tatălui său.

”Nu ştiu dacă suntem foarte fericiţi cu rezultatul, însă suntem fericiţi că am reuşit să aplicăm, mai mult sau mai puţin, ce am lucrat săptămâna asta. Avem mult de muncă la cerinţele staff-ului tehnic. Când am reuşit să facem ce ne-au cerut de pe margine, au venit ocaziile, am avut controlul jocului prin cele două principii: posesia şi presiunea.

Au fost şi momente în care nu am ţinut ritmul aşa cum ne-am dorit. Avem de muncit acolo, cerinţele sunt puţin mai mari. Putem să înţelegem, e oboseală, sfârşit de campionat. Multe schimbări, jucători care nu au mai jucat împreună. Una peste alta, sunt pozitiv pentru că ce am lucrat la antrenament am reuşit să aplicăm la meci, însă clar ne doream să câştigăm.

(n.r. Ţi-a zis ceva special Gică Hagi înainte de meci?) Nu, nu. Mesajele pe care le ştiam deja în mare. Să fiu eu, să mă mişc mult între linii, să mă mişc mult între linii, să cer multe mingi pe fază ofensivă şi să ajut echipa mult pe fază defensivă. Am lucrat mult colectiv în ultimele 7-10 zile. Foarte multă informaţie, am încercat să captăm şi să asimilăm cât mai mult din ce ne-au spus. Sunt lucruri de îmbunătăţit, dar în mare suntem mulţumiţi şi direcţia e bună”, a spus Ianis Hagi după meci.

Ianis Hagi a vorbit și despre banderola de căpitan pe care a purtat-o în amicalul cu Georgia: ”E o responsabilitate mai mare să ai banderola de căpitan. Presiunea este indiferent dacă porţi sau nu banderola. Ştiţi cât de mult înseamnă pentru mine echipa naţională.

Responsabilitatea clar este mai mare, însă mă simt bine, simt că sunt capabil să ajut echipa, sunt destul de vocal pe teren, în afara terenului îmi place să conduc cu exemplul, să încerc să îi aduc lângă mine pe ceilalţi.

Suntem mai mulţi lideri, mai mulţi căpitani, cu experienţă internaţională, iar staff-ul tehnic are multe aşteptări, iar cei tineri care vin din urmă să îi adaptăm cât mai repede şi să avem rezultate. La echipa naţională nu cred că e importantă vârsta, contează performanţa”.