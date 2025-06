„Astăzi, cred că vom avea un meci grozav. Îl cunosc personal pe antrenorul echipei U21 a Georgiei, Ramaz Svanadze, care cred că are un viitor promițător în antrenorat. Sper să devină următorul selecționer al echipei naționale a Georgiei. Meciurile U21 sunt o oportunitate excelentă pentru tineri să-și arate valoarea și să atragă atenția cluburilor mari. Sper ca în seara asta să vedem un joc spectaculos, iar talentele să-și demonstreze nivelul. Cred că Georgia are șanse să câștige, mai ales că am învins recent echipe precum Portugalia și Olanda, dar le urez mult succes și României” a declarat Dachi pentru Sport.ro.

Dachi are un respect profund pentru Gheorghe Hagi , idolul tatălui său. „Hagi e subapreciat internațional. Tatăl meu are un tricou cu el, e cel mai frumos cadou pe care i l-am făcut vreodată” , spune acesta cu mândrie.

Iubește și naționala Italiei!



"Urmăresc fotbalul de la 7 ani și, pe lângă Georgia, susțin mereu Italia, care rămâne echipa mea favorită. Întreaga mea familie iubește fotbalul. Mama are o poză cu Maldini în albumul ei. În urmă cu un an, am fost în România și cred că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Mi-au plăcut orașele, satele, câmpurile galbene și, cel mai important, oamenii. Cred că georgienii și românii sunt conectați prin mentalitate, fiind vorbăreți, prietenoși și amabili. Gheorghe Hagi, pe care îl consider unul dintre cei mai subapreciați fotbaliști din toate timpurile, este jucătorul preferat al tatălui meu. I-am cumpărat un tricou cu Hagi, iar el a fost peste nivelul multor altora. Mă bucur că este apreciat în România", a conchis Dachi.