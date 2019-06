Ce FINAL de EURO U21! Jucatorii Romaniei, in GENUNCHI alaturi de fani in miez de noapte! Imagini de colectie. VIDEO

Jucatorii Romaniei au petrecut in miez de noapte alaturi de suporteri in fata hotelului.

Romania U21 a scris istorie la EURO U21, prima calificare in semifinale si partcipare la Jocurile Olimpice dupa jumatate de secol!

Romanii ne-au facut mandri si au fost la 45 de minute de o calificare istorica in finala, insa Germania a fost mai puternica in final si s-a impus cu 4-2. Chiar si asa, suporterii prezenti la Bologna au fost alaturi de jucatori si-au vizitat in miezul noptii la hotel.

Un grup de suporteri romani a mers in fata hotelului din Bologna, au aprins torte si au cantat alaturi de jucatori. A urmat un moment in care atat jucatorii cat si fanii s-au pus in genunchi, iar apoi s-au ridicat si au cantat impreuna. Imagini de colectie ce vor ramane mult timp in amintirea tuturor.

„Acum, ridicati capul, stergeti-va lacrimile si zambiti! In fata voastra urmeaza alte veri caniculare, alte provocari! Ati cucerit milioane de inimi! Suntem mandri de voi!”, e mesajul cu care tinerii U21 incheie un EURO de poveste.