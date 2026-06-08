Plângere împotriva lui Gianni Infantino pentru trafic de influență și denunț calomnios

Michel Platini a depus, luni, o plângere împotriva preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru „denunţ calomnios” şi „trafic de influenţă”, ripostă în afacerea care i-a afectat ascensiunea spre şefia fotbalului mondial în 2015, potrivit unui comunicat transmis AFP.

Această plângere, care vizează şi doi foşti oficiali FIFA, este însoţită de o acţiune civilă, care "va duce la numirea unui judecător de instrucţie", explică fosta legendă a fotbalului francez.

El depusese o plângere simplă în 2021 în acelaşi dosar, care a fost respinsă în octombrie anul trecut.

Triplu câştigător al Balonului de Aur va intenta, de asemenea, un proces civil împotriva FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, "pentru a obţine despăgubiri pentru toate daunele" legate de "manevrele folosite pentru a-l împiedica să fie ales preşedinte al FIFA în 2015", explică el.

"Nu îi voi lăsa pe oamenii care mi-au făcut rău"

"Nu îi voi lăsa pe oamenii care mi-au făcut rău", a promis el în martie anul trecut la radio RMC, referindu-se la cazul de fraudă care a precipitat căderea sa înainte de a încheia cu o achitare definitivă în Elveţia în august 2025.

Michel Platini consideră că Gianni Infantino, care a fost adjunctul său la UEFA, precum şi fostul director juridic al FIFA, Marco Villiger, şi fostul preşedinte al comitetului de audit al acesteia, Domenico Scala, "au lucrat pentru a mă exclude din cursa pentru preşedinţia" organizaţiei, prin "acuzaţii complet nefondate".

Dezvăluirea din toamna anului 2015 a unei plăţi de două milioane de franci elveţieni (1,8 milioane de euro) făcută francezului de către FIFA cu patru ani mai devreme a declanşat o serie de proceduri disciplinare şi apoi penale, exact în momentul în care Michel Platini părea ideal poziţionat pentru a prelua funcţia de preşedinte al FIFA.

Ieşirea din joc a fostului căpitan al Franţei a deschis calea pentru alegerea neaşteptată, în februarie 2016, a secretarului său general de la UEFA, Gianni Infantino. Acesta a fost reales fără opoziţie în 2019 şi 2023 şi va candida pentru un alt mandat în luna martie a anului viitor.

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