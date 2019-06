ULTIMA ORA | Prima echipa mare care bate la usa lui Becali pentru Florinel Coman! Italienii au facut anuntul la scurt timp dupa Romania - Germania

Becali viseaza sa ia cel putin 30.000.000 euro in schimbul lui Florinel Coman. Prima oferta este, insa, de circa 10 ori mai mica!

Romania U21 a facut un turneu final entuziasmant la EURO 2019, dar s-a oprit din nefericire in semifinale, fiind invinsa cu 4-2 de Germania. In ciuda eliminarii, pustii lui Radoi au aratat ca sunt intr-adevar mari si au reusit o performanta unica. Echipa Romaniei nu a avut un remarcat, insa toti fotbalistii si-au adus contributia la performanta realizata. Ionut Radu a inchis poarta exemplar cu Anglia, chiar daca a primit si doua goluri, Nedelcearu si Pascanu au facut meciuri excelente contra Croatiei si Angliei, iar Puscas a stralucit aseara. Florinel Coman, fotbalistul FCSB-ului, a fost eroul partidei cu Anglia, el marcand de doua ori.

Fiorentina l-a remarcat pe Florinel Coman. Oferta, minuscula fata de ce vrea Becali



Acum, pentru pustii din nationala Romaniei urmeaza o vara agitata. Multi dintre ei pot prinde transferuri importante. Ianis Hagi este deja subiectul unor negocieri, in timp ce Cicaldau ar putea ajunge la o echipa de afara daca aceasta ii plateste 7.000.000 euro Craiovei.

Si Florinel Coman se poate transfera. Jurnalistii cotidianului italian La Nazione anunta ca Fiorentina l-a remarcat si il vrea pe Coman.

In acest moment, suma avansata de ei este insa minuscula in comparatie cu pretentiile declarate ale lui Gigi Becali. Patronul FCSB vrea 30.000.000 euro pe Coman, in timp ce Fiorentina se gandeste sa ofere 3.500.000, scriu italienii.