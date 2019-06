Mirel Radoi, reactie dura dupa Romania - Germania: "Finala le-a fost luata baietilor!" Ce le-a spus in vestiar. VIDEO

Mirel Radoi critica decizia arbitrului de a acorda penalty pentru Germania in repriza a doua.

Romania se intoarce de la EURO U21 ca semifinalista si calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo in 2020. E o performanta ce ii obliga pe micii tricolori sa faca performanta si la Jocurile Olimpice spune Mirel Radoi. Jucatorii au plans in vestiar si au incheiat turneul tristi. Se simt nedreptatiti de decizia arbitrului de a acorda penalty Germaniei in repriza a doua la o faza la care Ianis Hagi a tinut un adversar de tricou in afara careului.



Mirel Radoi: Finala le-a fost luata baietilor! Am castigat respectul Europei!

"Imi pare rau pentru baieti, i-am vazut foarte dezamagiti in vestiar, dar i-am imbarbatat si le-am zis ca asta ii obliga sa faca o performnanta la fel de mare la Tokyo.

Cat am rezistat fizic, in prima repriza a exista o singura echipa, Romania. Eu nu pot fi decat fericit, baietii m-au facut sa simt astfel, imi pare rau doar de faptul ca erau tristi, unii au plans, imi pare rau pentru ei.

Ma bucur pentru ce au realizat. Stiu ce inseamna sa ratezi o finala, singurul lucru deosebit este ca ei sunt mult mai tineri si au timp sa faca performanta. Trebuie sa invete din ce s-a intamplat in aceasta seara, in prima repriza a fost un moment decisiv cand portarul a scos reluarea lui Puscas.

Si in repriza a doua un alt moment decisiv a fost penalty-ul acordat, am cazut fizic, dar si mental. Nu vreau sa luam din meritele Germaniei, sa-i felicitam, dar cred ca baietii meritau sa joace finala. Finala asta le-a fost luata mai mult.

Din pacate asta a fost decizia lor, am inteles ca nu a fost foarte clar, ca nu a fost penalty, dar nu vreau sa umbreasca victoria nemtilor cu astfel de opinii. Ei trebuie sa se bucure si sa fie mandri, e o performanta istorica, nu e un lucru mic sa fii in primele 4.

Am castigat respectul Europei, a fost si o dovada ca daca rezistam fizic e greu pentru orice nationala sa ne bata", a spus Mirel Radoi la zona mixta.

Radoi: Nu ne da nimeni nimic! Va trebui sa ne luam singuri!

Mirel Radoi le-a mai transmis jucatorilor sai ca vor fi nevoiti sa fie puternici fizic pentru a rezista in orice circumstanta la turneele viitoare.

"Raman cu amintirea ca am terminat in primele 4 din Europa, am strans zeci de mii de romani la stadion si milioane in fata televizoarelor, i-am facut sa creada in noi. Daca ne ridicam fizic la acelasi nivel cu cei din strainatate putem sa obtinem multe lucuri frumoase. Sper ca aceasta generatie sa continue, o sa mergem anul urmator la Jocurile Olimpice.

Ar trebui sa invatam ca nu ni se da nimic gratis, va trebui sa mergem sa luam singuri. Va trebui sa muncim mult ca sa ne ridicam si sa castigam respectul tuturor", a mai spus Mirel Radoi.