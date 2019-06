ROMANIA - GERMANIA: "Andrei Ivan, SKILL of the day!" Cum si-a umilit un adversar din Bundesliga in semifinala EURO U21! VIDEO

Andrei Ivan a facut un meci urias in fata Germaniei, insa a iesit accidentat in repriza a doua!

Criticat pentru evolutiile din grupe, Andrei Ivan a fost motorul Romaniei in semifinala EURO U21 cu Germania. Mijlocasul de la Rapid Viena a centrat pentru golul de 2-1 al lui Puscas in prima repriza si a fost un pericol constant pentru apararea nemtilor in banda stanga. Romania a pierdut insa si a ratat prima finala EURO din istorie.



UEFA: ANDREI IVAN, SKILL OF THE DAY!

O faza reusita de Andrei Ivan a fost selectata de UEFA pentru rubrica "Skill of the day", care promoveaza cele mai frumoase faze de la EURO 2019. Ivan i-a trecut mingea printre picioarele lui Lukas Klostermann, fundasul in varsta de 23 de ani al lui RB Leipzig, titular in ultimul sezon in Bundesliga.





ANDREI IVAN: AM FOST EPUIZATI!





"Am fost putin epuizati. Am dat totul. Sunt bucuros si sunt mandru de mine. A fost si oboseala. Caldura nu a contat prea mult, si ei au jucat pe acelasi teren cu noi.

Am plans cam toti ca eu zic ca meritam sa fim in finala. Am dat totul pe teren, ne-am daruit si trebuia sa jucam finala.

V-am spus, sunt mandru pentru ce am facut. A fost o seara trista pentru ca puteam sa castigam. Asta e istoria meciului.

Dupa ce ne-au dat golul 3 am simtit ca e incheiat. M-am gandit ca o sa marcam. M-am gandit si la prelungiri. Stateam pe margine si imi incurajam colegii, pentru ca credeam ca o sa jucam prelungiri. Nu a fost sa fie.

Suntem o generatie foarte buna, am ajuns in semifinalele Europeanului si suntem bucurosi", a spus Andrei Ivan dupa partida.