ROMANIA - GERMANIA: "Ne vom intoarce mai puternici!" Eliminati, dar nu doborati. Imaginile momentului. FOTO

Romania U21 a fost eliminata de Germania in semifinalele EURO 2019!

"O sa ne intoarcem mai puternici!" E promisiunea facuta de pustii nationalei de tineret dupa eliminarea de la EURO U21.

Romania a fost la 45 de minute de prima finala europeana din istorie, insa nemtii au fost in final mai puternici si s-au impus cu doua goluri marcate in prelungiri. Jucatorii Romaniei au terminat meciul in lacrimi, dar nu se dau batuti.

Urmeaza Jocurile Olimpice si poate chiar EURO 2020 pentru multi dintre ei. Romania are o noua generatie, "de fier", dupa cum a numit-o George Puscas.



IONUT RADU: AVETI INCREDERE IN NOI!





"Nu s-a terminat cum ne-am dorit, am fi vrut mai mult, adica totul, pentru ca asa suntem noi. Atat s-a putut, din pacate. Eu sunt sigur ca vom mai trai astfel de veri, vom lupta si ne vom bucura din nou impreuna. Cu ce ramanem dupa acest turneu? Cu mandria ca v-am avut alaturi de noi si ca impreuna ne-am simtit invincibili. Am privit fiecare adversar in ochi cu mandrie, i-am aratat ca nu ne temem, l-am facut sa simta ca Romania e puternica! Am spus la inceput ca Romania va uimi la acest turneu. Asa a fost, dar am realizat asta impreuna. Atunci cand am simtit ca nu mai putem, am primit energie de la voi. Am jucat toate meciurile cu inima! Ne-ati facut sa ne simtim eroi, dar nu stiti ca fiecare dintre voi a fost un erou pentru noi. Un capitol din cartea de istorie s-a incheiat azi, dar urmeaza altul si apoi altul. Nu ne vom opri aici, va promitem asta! Suntem Romania si nu exista adversar mai mare decat visul nostru: dorinta de a face performanta! Aveti incredere!", a scris Andrei Radu la final pe retelele de socializare.



GEORGE PUSCAS: O LUAM DE LA CAPAT!



"Va multumim! Va multumim pentru ca v-am simtit cu noi, aproape de noi! Va multumim pentru ca atunci cand ne-a fost mai greu ne-ati incarcat cu energie! Va multumim ca ati facut ca niste copii sa faca mandri o tara intreaga! Suntem mandri de NOI! De Romania, de noi, cei din teren, si voi toti care ne-ati sustinut! Am fost o ECHIPA!

Plecam de la Euro inainte de finala, dar ne vom intoarce mai puternici. Acum stim ca impreuna, noi si voi, putem invinge pe oricine! Ne asteapta vremuri frumoase, Euro 2020 si Olimpiada. Vom fi acolo si o luam de la capat! De data asta cu si mai multa incredere si ambitie. De azi suntem ROMANIA si orice echipa trebuie sa ne respecte!", a scris golgheterul nationalei.