ROMANIA U21 - GERMANIA U21 2-4 | "Am jucat ca in spatele blocului, din placere" Capitanul Radu promite un viitor de exceptie: "Noi vrem sa fim amintiti ca cei care nu se multumesc cu putin"

Romania a fost invinsa de Germania in semifinala EURO U21, scor 2-4. Chiar daca romanii au sperat dupa ce au condus 2-1 la pauza si au dominat adversarul in prima repriza, nemtii au inscris doua goluri pe finalul partidei (min. 90 si min. 90+4).

Andrei Ionut Radu, capitanul Echipei Nationale U21, a promis ca aceasta generatie nu se va da batuta si va face in continuare totul pentru ca "nu se multumeste cu putin". Dezamagit, Radu a explicat ca Romania a cazut psihic in momentul in care Pascanu a primit rosu, iar nemtii au inscris din lovitura libera.

"Da, este o dezamagire, pe langa faptul ca am reusit sa facem ceva foarte important pentru Romania. Ramane acea dezamagire ca nu am reusit sa facem mai mult. Da, am ajuns pana aici, dar noi voiam sa fim amintiti ca cei care nu se multumesc cu putin, pentru ca noi, intr-adevar, nu ne multumim cu putin, voiam sa jucam o finala si cred ca am fi meritat sa o jucam.

(Reporter: La penalty ai fost foarte aproape...)

Nu mai spune asta... O sa ramana mult timp pentru mine penalty-ul asta. Mai sunt si astfel de momente. N-a fost sa fie. Poate asa a fost scris si trebuie sa mergem inainte.

Sincer sa fiu, la lovitura libera pe care a acordat-o arbitrul si cartonasul rosu al lui Pascanu, atunci am simtit ca am cedat si din punct de vedere psihic. Nu stiu cat de corecte au fost deciziile, dar cum a spus si Mister, daca vorbim de arbitraj nu vrem sa gasim scuze. Asta a fost sa fie.

Suntem foarte mari, e posibil de asta sa nu ne fi vrut in finala. A fost cald, dar pe noi ne-a avantajat. In prima repriza am fost peste ei, am facut jocul, am fi putut sa facem 3-1, dar asta a fost sa fie.

Va multumim mult de tot pentru toata sustinerea pe care ne-ati aratat-o in aceasta campanie, la acest european. Fara voi, nu stiu daca am fi ajuns pana aici. Ati fost un punct foarte important pentru noi.

Aceasta echipa poate ajunge foarte departe si sunt foarte convins ca putem face un joc bun si la Olimpiada.

Toti am plans, toti au fost foarte dezamagiti pentru ca nu ne multumim cu putin si a fost o dezamagire enorma ca nu am ajuns acolo unde ne-am propus.

Plec cu un gust foarte dulce, am venit aici din nimic si am reusit sa ducem Romania in topul Europei si plec cu un gust amar pentru ca nu am reusit sa facem pasul in finala.

Sunt mandru sa fiu capitanul acestei echipe! Sunt mandru sa fac parte din acest grup, pentru ca sunt niste baieti extraordinari care-si dau inima si te fac si pe tine sa-ti doresti mai mult! Cand ii vezi asa incarcati, nu ai cum sa dai inapoi.

Nu a fost un factor... Noi veneam dupa foarte putin timp de recuperare. Noi am jucat cu inima, am venit sa jucam fotbal, sa facem romanii fericiti, sa ne facem pe noi fericiti, sa fim mandri! Pot sa spun ca am jucat ca in spatele blocului, din placere, si a fost bine", a spus capitanul Andrei Radu dupa meci.