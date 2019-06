"Blatistele au fost servite cu cate 4 goluri!" Italienii au explodat dupa ce Romania si Franta au fost eliminate de la EURO U21

Italienii au fost eliminati inca din faza grupelor de la EURO U21. Ei sunt suparati pe Romania si Franta.

Romania si Franta au facut egal in cel de-al treilea meci din faza grupelor, scor 0-0, si au mers impreuna in semifinalele Campionatului European de Tineret Under-21. Italienii au acuzat un blat intre cele doua formatii, care stiau dinaintea meciului ca egalul le califica pe amandoua. "Biscotto" a fost cuvantul de ordine folosit de ei in ultimele zile atunci cand au vorbit despre Romania - Franta.

Mediaset: "Blatistele au fost servite cu cate 4 goluri"



Romania si Franta au fost eliminate in faza semifinalelor de la EURO U21. Romania a pierdut cu 2-4 in fata Germaniei, in timp ce Franta a cedat cu 1-4 in fata Spaniei.

"Blatistele au fost servite cu cate patru goluri, iar finala Europeanului va fi aceeasi ca in 2017: Germania - Spania", a scris Sportmediaset astazi.

Reactiile suporterilor italieni au fost mult mai acide.

"Le-a stat biscuitul in gat", "Va duceti acasa dupa un biscotto! Haha, karma e o cur*a", au scris acestia.