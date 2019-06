ROMANIA U21: Primul EUROfantastic care da lovitura: "S-a inteles cu AS Roma pentru transfer!" ULTIMA ORA

Jucatorii EUROfantastici ai Romaniei dau lovitura dupa EURO U21!

Romania U21 a jucat semifinala EURO U21 si s-a calificat la Jocurile Olimpice, iar acum jucatorii sunt vanati de marile cluburi Europene. George Puscas, Ianis Hagi, Alex Cicaldau sau Florinel Coman au fost urmariti cu atentie in duelurile cu Croatia, Anglia, Franta sau Germania, iar acum au inceput sa vina ofertele.



IONUT NEDELCEARU, LA AS ROMA!



Primul jucator care se pregateste sa dea lovitura este Ionut Nedelcearu de la FC UFA din Rusia. Calciomercato anunta ca AS Roma s-a inteles cu rusii in privinta transferului sau. Nedelcearu va avea o misiune dificila in capitala Italiei. Va trebuie sa-l inlocuiasca pe grecul Manolas, care pleaca la Napoli in aceasta vara!

"AS Roma s-a inteles cu UFA, mai ramane sa discute acum cu jucatorul, implicat pana acum in meciurile Romaniei la EURO U21", scrie Calciomercato.

Ionut Nedelcearu a fost titular in toate partidele nationalei de tineret la EURO. El a jucat cu o masca pe figura, dupa ce s-a accidentat in partida nationalei seniori cu Malta.

Nedelcearu a fost vandut de Dinamo la UFA cu 600.000 euro, insa Negoita a pastrat si 15% dintr-un transfer viitor. Cota fundasului este 2,5 milioane de euro! In Rusia, Nedelcearu castiga 20.000 de euro pe luna.