Becali, atac cu TALPA LA RADOI dupa eliminarea Romaniei: "L-am adus pe Reghe in locul lui ca sa salvez clubul!" Greseala care crede Becali ca a eliminat Romania

Gigi Becali crede ca inlocuirea lui Cicaldau cu Andrei Ciobanu a decis meciul in favoarea Germaniei in semifinalele Euro.

Becali il critica pe Radoi pentru schimbarea pe care a facut-o in repriza secunda.

"Unde s-a rupt meciul? Spun ce cred eu. Cred ca noi suntem o clasa peste nemti. Pot sa-mi spun parerea fara sa deranjez pe nimeni. Trebuia sa avem vreo 3,4 in fata la pauza. A fost ziua aia in plus de odihna pentru nemti. Cred ca s-a pierdut calificarea cu Ciobanu mijlocas central la inchidere. Asa cred eu, nu vreau sa supar pe nimeni. E adevarat, Mirel, aplaudam, toti aplaudam. Dar sa spunem ce s-a gresit. Ciobanu n-a jucat in viata lui la inchidere, cum sa-l pui la inchidere? Nu vreau sa se supere Mirel pe mine! Dar trebuie sa spun, ca nimeni nu spune", a comentat Becali la PRO X.

Patronul FCSB nu regreta ca n-a avut mai multa rabdare cu Hagi si Radoi, oameni pe care i-a fortat sa renunte prin actiunile sale.

"Am o alta mentalitate, o gandire a mea. Poate am gresit, dar am spus adevarul ca nu-l spune nimeni. Nu poate sa joace Ciobanu la inchidere cand el e extrema dreapta. Nu regret nimic, doar pacatele pe care le-am facut. Ce-a fost, a fost. Ce s-a intamplat, asa trebuia sa fie. Regret ca m-am certat cu Gica. Nu mai vreau sa gresesc fata de el. Nu regret nici cu Mirel nimic. Sa spunem adevarul si cu Mirel. Ce facea? Va spun eu ce facea! El are iubire de sine. Pentru nereusitele lui e suparat pe altii. L-am tinut cat am putut. El voia sa fie Dica antrenor si el sa fie un fel de presedinte, sa conduca clubul. L-am adus pe Reghecampf ca sa salvez clubul si l-am salvat. Fata de Mirel nu ma simt vinovat. Pentru Mirel am platit 50 000 de euro amenda, ca nu era antrenor. Pe Mirel, orice ar face, il iubesc toata viata. Ii cunosc caracterul de mare calitate. Ca nas, ii spun sa lase iubirea de sine, mandria. N-a ajuns mare. Ce, echipa de tineret... Va ajunge la echipele mari, ca e caracter frumos", a spus Becali.