LIVE VIDEO Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci ”decisiv” pentru calificarea naționalei la EURO, de la ora 20:00!
Meci complicat pentru naționala de tineret a lui Costin Curelea.
Reprezentativa de tineret a României continuă în luna martie campania de calificare pentru EURO 2027 cu două meciuri, împotriva naționalelor din Kosovo și San Marino:
Vineri, 27 martie, ora 20:00
Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina) LIVE pe VOYO și frf.tv
Marți, 31 martie, ora 19:00
România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște) LIVE pe VOYO și pe frf.tv.
Selecționerul Costin Curelea a subliniat importanța primului meci, cel din Kosovo, pe care l-a catalogat drept ”decisiv în a menține șansele la calificare”, conform site-ului oficial FRF.
Clasamentul din grupa României: situație complicată pentru tricolori
Lotul naționalei Under 21 convocat de Costin Curelea
Portari
Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);
Fundași
David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia);
Mijlocași
Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
Atacanți
Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).
* Ștefan Bană (Oțelul Galați) și Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia) s-au alăturat ulterior lotului de tineret, ultimul fiind sosit ca înlocuitor pentru Tony Strata, jucătorul celor de la Vitória Guimarães acuzând probleme medicale după ultima partidă de campionat a echipei de club, împotriva celor de la Benfica.
