Reprezentativa de tineret a României continuă în luna martie campania de calificare pentru EURO 2027 cu două meciuri, împotriva naționalelor din Kosovo și San Marino:

Vineri, 27 martie, ora 20:00

Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina) LIVE pe VOYO și frf.tv

Marți, 31 martie, ora 19:00

România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște) LIVE pe VOYO și pe frf.tv.

Selecționerul Costin Curelea a subliniat importanța primului meci, cel din Kosovo, pe care l-a catalogat drept ”decisiv în a menține șansele la calificare”, conform site-ului oficial FRF.

Clasamentul din grupa României: situație complicată pentru tricolori