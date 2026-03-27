Cele două naționale s-au întâlnit la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. La capătul celor 90 de minute, selecționata lui Vincenzo Montella s-a impus cu 1-0.

Turcia va juca finala barajului cu Kosovo. România, un simplu amical cu Slovacia.

Ajunsă la 28 de ani de absență de la ultimul Mondial, prima reprezentativă mai stă 4 ani, așa că va ajunge la 32 de ani de la ultimul turneu final.

Italienii au urmărit Turcia - România și au dat verdictul + Ce au scris despre Lucescu: ”A intrat în istorie cu asta”

Publicația italiană TuttoMercatoWeb a scris după ce România a pierdut cu Turcia și a evidențiat că tricolorii nu au avut nicio șansă în fața selecționatei lui Montella la Istanbul.

Cât despre Lucescu, TMW a explicat că ”Il Luce” este cel mai în vârstă antrenor din toate timpurile

”Lucescu încă scrie istorie: la aproape 81 de ani, este cel mai în vârstă antrenor din toate timpurile”, a titrat TMW.

”România nu a avut nicio șansă în meciul de la sfârșitul după-amiezii din ziua semifinalelor barajului de calificare la CM 2026, pierzând cu 1-0 în fața Turciei, după golul lui Ferdi Kadioglu.

Mircea Lucescu, cel care spera să plece de pe banca României ca un erou, trebuie și el să renunțe. În orice caz, Lucescu a scris astăzi (n.r. joi) o pagină în istoria echipei naționale, deoarece la 80 de ani, 7 luni și 26 de zile ,este oficial cel mai în vârstă antrenor care a condus vreodată o echipă națională”, au mai scris italienii.