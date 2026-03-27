Kosovo s-a impus în fața Slovaciei, scor 4-3, într-un meci din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Fosta adversară a României din Nations League va juca împotriva Turciei pentru un loc la Campionatul Mondial din 2026.

Nebunie în Kosovo după calificare: suporterii au sărbătorit victoria cu Slovacia

Kosovarii au ieșit în stradă după succesul neașteptat cu Slovacia, iar un grup de suporteri a sărbătorit cu artificii calificarea în finala barajului cu Turcia.