VIDEO Nebunie curată pe străzile din Kosovo: ce s-a întâmplat după victoria cu Slovacia

Suporterii kosovari au sărbătorit în stradă calificare în finala barajului pentru Cupa Mondială.

Kosovo s-a impus în fața Slovaciei, scor 4-3, într-un meci din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Fosta adversară a României din Nations League va juca împotriva Turciei pentru un loc la Campionatul Mondial din 2026.

Nebunie în Kosovo după calificare: suporterii au sărbătorit victoria cu Slovacia

Kosovarii au ieșit în stradă după succesul neașteptat cu Slovacia, iar un grup de suporteri a sărbătorit cu artificii calificarea în finala barajului cu Turcia.

Partida dintre Kosovo și Turcia, din finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Slovacia - România, meciul amical al învinselor

România și-a aflat adversara în amicalul de marți, 31 martie. Slovacia a pierdut pe teren propriu, scor 3-4, în fața reprezentativei din Kosovo și va primi vizita tricolorilor în meciul învinselor din play-off-ul pentru CM 2026.

Pentru slovaci au marcat Valjent (6'), Haraslin (45') și Strelec (90+4'). Kosovarii au punctat prin Hozda (21'), Asllani (47'), Muslija (60') și Hajrizi (72'). 

În urma victoriei spectaculoase din Slovacia, Kosovo va înfrunta pe teren propriu, la Priștina, Turcia. Kosovarii vor juca pentru prima prezență din istoria naționalei lor la Campionatul Mondial. 

