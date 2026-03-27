Femeile care dezvoltă gamingul din România vin la primul mare festival al anului

De șase ani, Gaming Marathon a devenit locul în care comunitățile de gaming din România se întâlnesc, se susțin și transformă pasiunea pentru jocuri video într-o experiență comună. Ca în fiecare martie, evenimentul pune reflectorul pe fetele și femeile care fac parte din această lume, dar și pe cele care doresc să își construiască un drum în industrie. Pe 28 martie, începând cu ora 10:00, la Gaming Marathon sute de mii de gameri sunt așteptați pe www.gaming-marathon.ro la o ediție specială despre curaj, apartenență și puterea unei comunități în care fiecare își poate găsi locul. Timp de peste 15 ore de streaming, 30 de creatori și creatoare de conținut, alături de comunitățile lor, vor construi împreună o ediție care merge dincolo de competiție și entertainment. Gaming Marathon devine, anul acesta, un spațiu în care tinerele pasionate de jocuri video pot vedea mai clar ce înseamnă o carieră în gaming și câte forme poate lua ea, de la streaming și esports, până la roluri în industria de dezvoltare a jocurilor video. Prima ediție de Gaming Marathon din acest an vorbește despre vizibilitate, încredere și despre cât de important este să existe modele reale pentru cei aflați la început de drum. Participanții la eveniment vor descoperi povești, experiențe personale și conversații cu femei care și-au construit deja un loc în gaming și care pot oferi inspirație și repere concrete pentru cele care își doresc să intre în acest univers.

Unul dintre momentele speciale ale ediției le va aduce împreună pe Gabriela Bucur, Loore, OanaVT, Roxana, Sevena, Umbrița și Ștefania Popescu, într-o discuție deschisă despre experiențele lor din gaming. Ele vor vorbi despre felul în care se leagă prieteniile în această comunitate, dar și despre cum se simte, uneori, să fii singura fată dintr-un lobby plin de băieți. Conversația va atinge și diferențele dintre experiențele de joc atunci când aleg să își folosească vocea sau, dimpotrivă, să rămână în anonimat. Discuția va merge și spre teme importante precum siguranța online și offline, provocările de zi cu zi, nevoia de susținere și felul în care mai multe fete pot fi încurajate să intre într-un spațiu care are nevoie de vocile, talentul și perspectiva lor. „Femeile nu mai sunt o categorie emergentă în gaming, ci reprezintă deja aproape jumătate din jucători la nivel global. La fel și în România. În schimb, în esports, ele rămân sub 10% din totalul jucătorilor profesioniști - un decalaj care nu ține de interes sau talent, ci de acces, vizibilitate și oportunități. Gaming Marathon există tocmai pentru a reduce acest dezechilibru și pentru a transforma o realitate deja prezentă în comunitate într-una vizibilă și în zona de performanță.”, a precizat Tudor Dăescu, co-organizator Gaming Marathon.

În același timp, ediția transmite și un mesaj important despre cultura din jurul jocurilor video. De multe ori, comportamentele toxice din mediul online le fac pe unele fete și femei să evite comunicarea în jocuri, ceea ce alimentează în mod greșit impresia că ele nu fac parte din această comunitate. În realitate, ele sunt active, joacă, participă, construiesc și contribuie. Gaming Marathon își propune să aducă această realitate mai aproape de public și să susțină o cultură mai deschisă, mai sănătoasă și mai incluzivă pentru toți cei care iubesc gamingul. „La această ediție, ne bucurăm să vorbim deschis despre cum este să îți găsești locul într-o comunitate de gaming încă percepută adesea ca fiind predominant masculină, despre primele experiențe care te formează ca jucătoare și despre momentele în care ajungi să surprinzi tocmai pentru că ai fost subestimată. Dincolo de poveștile personale, cred că cel mai important mesaj este că jocurile video au puterea de a aduce oamenii împreună, indiferent de gen, și că cele mai frumoase comunități se construiesc atunci când există respect, încredere și bucuria sinceră de a juca împreună.”, a precizat Antonia Nuckle, creatoare de conținut. Vocile feminine din gaming

Evenimentul aduce în prim-plan și o serie de invitate speciale: femei care contribuie la universul gaming-ului din roluri diferite, dar la fel de importante. De la dezvoltarea de jocuri video și organizarea de competiții, până la noi forme de esports și educația formală în game development, publicul va descoperi povești care arată cât de variat și viu este acest ecosistem. Tudor Buțan va sta de vorbă cu Alexandra Grigorie despre cum a contribuit la implicarea clubului Dinamo în eSuperliga și cum a dus competiția virtuală mai aproape de public, prin integrarea ei pe platforma de streaming VOYO. SylvaticStone o va avea invitată pe Irina Popa, Lead Level Designer în cadrul studioul românesc Amber, pentru o discuție despre rolul femeilor în dezvoltarea jocurilor video și despre cât de importantă este prezența lor în acest proces creativ. Andu va discuta cu Ilinca Hoinic despre complexitatea organizării unor competiții esports precum eSuperliga sau DraculaN. Paul2M va avea invitată o studentă la Echo School, prima facultate din România dedicată dezvoltării jocurilor video, care va povesti despre cum transformi pasiunea pentru jocuri în dorința de a le crea. În același timp, Roxana va aduce în prim-plan povestea uneia dintre primele românce care explorează competitiv un nou tip de esports, practicat în realitate virtuală, la EVA VR în București. Comunități de jocuri de societate la Marathon Începând cu această ediție, universul Gaming Marathon se extinde și dincolo de spațiul jocurilor video, prin prezența a trei mari comunități de jocuri de societate. TCG Arena va marca lansarea noilor produse din seria One Piece prin sesiuni de unboxing, competiții și premii speciale. 1UP Gamers Hub pregătește un mini-maraton de Monopoly: One Piece în cadrul Anime & Manga Days, iar Bucharest Geek Hub va aduce în program o sesiune de Dungeons & Dragons cu o echipă formată din fete, într-un moment care completează firesc tema acestei ediții. Multe competiții, challenge-uri și premii În plus, la Gaming Marathon, nu lipsesc competițiile și challenge-urile. AlexaTV și SylvaticStone își vor pune comunitățile la încercare într-un moment special construit în jurul ideii de game switch. Cele două creatoare vor schimba jocul lor preferat și vor provoca publicul la o experiență plină de energie, surprize și competitivitate. AndreiRO va intra într-o aventură aparte în universul GTA V, unde va trebui să treacă numeroase challenge-uri pentru a găsi monitorul de gaming pierdut în joc. Pe parcurs, comunitatea lui va avea un rol esențial: cei care îi vor ghida cel mai eficient în această misiune vor avea șansa de a fi recompensați cu un monitor de gaming Philips Evnia. La rândul lor, BTN, Alin Mocean și Werty, vor intra în meciuri alături de membrii comunităților lor, pe harta Money Strike, creată de Raiffeisen Bank. Într-un format care combină competiția cu învățarea, participanții vor avea ocazia să înțeleagă mai bine cum funcționează economia în joc și să exerseze, direct alături de jucători experimentați, strategii esențiale pentru deciziile care pot schimba soarta unui meci. Ca la fiecare ediție, experiența Gaming Marathon va fi completată și de numeroase premii pentru participanți. Skin-uri de Counter-Strike, monitoare de gaming Philips Evnia, periferice de gaming și accesorii HyperX și Lenovo, Steam Gift Cards, sesiuni gratuite la arenele de VR EVA din Capitală și multe alte surprize îi așteaptă pe cei mai implicați membri ai comunității. Mai multe detalii despre Gaming Marathon, line-up-ul complet și programul jocurilor se găsesc pe www.gaming-marathon.ro.