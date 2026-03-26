România și-a aflat adversara în amicalul de marți, 31 martie. Slovacia a pierdut pe teren propriu, scor 3-4, în fața reprezentativei din Kosovo și va primi vizita tricolorilor în meciul învinselor din play-off-ul pentru CM 2026.

Slovacia - România, meciul amical al învinselor

Pentru slovaci au marcat Valjent (6'), Haraslin (45') și Strelec (90+4'). Kosovarii au punctat prin Hozda (21'), Asllani (47'), Muslija (60') și Hajrizi (72').

În urma victoriei spectaculoase din Slovacia, Kosovo va înfrunta pe teren propriu, la Priștina, Turcia. Kosovarii vor juca pentru prima prezență din istoria naționalei lor la Campionatul Mondial.

Echipele utilizate în Slovacia - Kosovo

Slovacia: Dubravka - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Bero (Mraz 90'), Lonotka, Duda (Benes 83') - Sauer (Suslov 45'), Strelec, Haraslin (Tupta 83'). Selecționer: Francesco Calzona

Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni - Vojvoda, Hodza (Emerllahu 90'), Rexhbecaj, Muslija (Hadergjonaj 90') - Asllani (Zabergja 73'), Muriqi (Rrahmani 90'). Selecționer: Franco Foda

România și-a luat adio de la CM 2026

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Ferdi Kadioglu, în minutul 53, dintr-o pasă de geniu livrată de Arda Guler.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

