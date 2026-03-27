România excelează la „fotbalul vorbit“. Constatarea îi aparține lui Gheorghe Hagi, probabil viitorul selecționer, și reflectă o realitate dureroasă.

În ceea ce privește fotbalul intern, vedem confirmarea acestei situații, etapă de etapă. Pentru că meciurile de pe teren au o calitate slabă, iar adevăratele „meciuri“ sunt scandalurile de după fluierul de final, pe principiul „are dreptate cine țipă mai tare“.

La nivel de prima reprezentativă, ultimii selecționeri pe care i-am avut au excelat, la rândul lor, la datul din gură. Cu excepția lui Edward Iordănescu. Pentru că acesta a livrat și rezultate incontestabile. În rest însă, Rădoi a bătut câmpii cu „vom ataca și când vom avea mingea și când nu“, iar Mircea Lucescu a „reușit“ să facă și el niște declarații deplasate pentru experiența sa!

De la „Cu noi jucând, nu apărându-ne!“, am ajuns la 38% posesie, la Istanbul

În mod inexplicabil, Lucescu a dat cu „toporul“ într-o națională pe care a preluat-o de la Edward Iordănescu, după un turneu final în care, per ansamblu, România a lăsat o impresie decentă. Fără a ține cont de acest lucru, de calificarea și de prestațiile de la Euro 2024, Mircea Lucescu a avut o tiradă de neînțeles prin care și-a criticat și predecesorul!

„Obiectivul este să fac echipa asta să joace mai bine decât a jucat. Că nu m-am simțit bine în tribună când vedeam că adversarii aveau șapte, opt ocazii de gol. La Euro puteam pierde și cu 6-0 la meciurile alea cu Belgia și cu Olanda. Atâtea ocazii au fost, dar am avut un portar extraordinar. Acum, Bosnia a ajuns să tragă o singură dată la poartă. Cu noi jucând, nu apărându-ne! Nu făcând 20 de pase lungi la întâmplare. Ăsta e adevărul! Nu ne putem ascunde. Vrem să mergem mai departe. Noi, la Campionatul European, am avut 3,3, asta era media. După 3 pase, noi pierdem mingea. Ca medie, că erau poate și faze cu 7 pase. Am trecut la Liga Națiunilor la 5, medie de aproape 5. Și acum văd că am ajuns la 7“, a tunat Lucescu, anul trecut.

Din păcate, promisiunile sale s-au dovedit a fi vorbe goale. Iar meciul cu Turcia (0-1), de la Istanbul, fix asta a demonstrat. Iată statisticile partidei de aseară, furnizate de UEFA:

*Posesie: Turcia (62%) – România (38%)

*Acțiuni ofensive: Turcia (39) – România (12)

*Cornere: Turcia (9) – România (3)

*Total pase reușite: Turcia (488) – România (189)

După cum se vede, turcii ne-au surclasat la toate capitolele! Și, în niciun moment, România n-a arătat ca echipa promisă de Mircea Lucescu. De fapt, în multe momente, naționala a prestat cu joc dominat de frică. Iar statistica paselor și cea a posesiei reflectă, încă o dată, cât de precaut am jucat, pe toată durata întâlnirii, inclusiv după ce turcii au deschis scorul și, practic, nu mai aveam nimic de pierdut.

Cum a reacționat selecționerul după un asemenea joc? S-a spălat pe mâini: „Calhanoglou a alergat 12 kilometri, astăzi, m-am interesat, la final. Și când îmi amintesc că, la noi în campionat, jucătorii aleargă 8-9 kilometri pe meci, îmi dau seama că fotbalul îi răsplătește pe cei care muncesc mai mult“.