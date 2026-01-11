Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: "I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul"

Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul
PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, este lider autoritar în Eredivisie, se îndreaptă către un nou titlu de campioană, dar conducea are îngrijorări în ceea ce privește antrenorul Peter Bosz.

Peter BoszPSV EindhovenDennis ManEarnest Stewartmarcel brands
Peter Bosz (62 de ani), aflat din 2023 la PSV, își încheie contractul în vară, iar până acum nu a ajuns la un acord cu conducerea privind prelungirea înțelegerii. Tehnicianul născut în Apeldoorn nu a ascuns că în viitor și-ar dori să devină selecționerul Olandei.

PSV a făcut o ofertă finală pentru antrenorul Peter Bosz

Sâmbătă, la o zi după PSV - Excelsior 5-1, joc în care Dennis Man a marcat un gol, a oferit un assist și a fost desemnat omul meciului, conducerea campioanei Olandei a transmis că a făcut o ofertă finală lui Peter Bosz.

"Între Crăciun și Anul Nou, am fost în Curaçao, iar Peter Bosz a fost și el prezent și am discutat. Ulterior, eu și directorul tehnic Earnest Stewart am avut o conversație pozitivă cu agentul său. Joi, am trimis oferta noastră finală, iar acum așteptăm răspunsul.

Mingea este acum în terenul lui Peter și al agentului său. Le-am spus încă de anul trecut că noi ne dorim să continuăm colaborarea.

Negocierile nu au legătură cu partea financiară. Nu e vorba de 10.000 de euro în plus sau ceva de acest tip. Nici nu trebuie să forțăm, însă trebuie să știm dacă vom continua împreună. În caz contrar, va trebui să căutăm alte variante.

Dacă va prelungi, va rămâne încă doi ani la PSV. Faptul că durează atât de mult decizia lui nu are vreo legătură cu naționala Olandei", a spus Marcel Brands, directorul executiv al lui PSV, potrivit Voetbal Primeur.

PSV Eindhoven se îndreaptă către un nou titlu

La jumătatea sezonului din Eredivisie, PSV Eindhoven este lider, cu 49 de puncte, nu mai puțin de 14 peste a doua clasată Feyenoord, care are un meci în minus.

Echipa lui Dennis Man are șanse importante de a continua și în Champions League. Cu două runde rămase din faza principală, PSV ocupă locul 21, cu 8 puncte, iar luna aceasta va înfrunta Newcastle, în deplasare, și Bayern Munchen, acasă.

