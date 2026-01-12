Până acum, singura mutare efectuată de campioana României a fost Andre Duarte (28 de ani), fundașul central care a și debutat în amicalul cu Beșiktaș (1-2), în care a purtat și banderola de căpitan.



Finanțatorul campioanei României își dorește foarte mult un mijlocaș central, în contextul în care echipa i-a pierdut în această iarnă pe Malcom Edjouma și Adrian Șut. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, dezvăluie că oficialii au deja un jucător în vizor.



Mihai Stoica: ”E un jucător foarte interesant”



Florin Cernat, directorul sportiv al echipei, este cel care a propus un jucător ”foarte interesant”, dar care nu duce lipsă de oferte, mai spune oficialul FCSB-ului.



„Nu se mai pune problema să vină vreun jucător sub vârstă, Gigi își dorește foarte mult un mijlocaș central. Urmărim foarte mulți jucători, Florin Cernat a venit cu o propunere pe placul tuturor, dar deocamdată nu știm dacă jucătorul va alege să vină la noi pentru că are și oferte mult mai interesante din punct de vedere lucrativ, bani mult mai mulți. Înțeleg că ezită să plece pe un alt continent și ar putea să dea curs ofertei noastre.



E un jucător foarte interesant, dar n-are rost să-i pronunțăm numele pentru că nu avem certitudinea că ne va alege pe noi”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Întrebat dacă FCSB va intra în play-off, Răzvan Onea a răspuns categoric



Onea a vorbit și despre integrarea lui Daniel Paraschiv, una dintre noutățile lotului giuleștean. „Este un plus pentru noi, un jucător cu multă calitate, atât pe teren, cât și ca om. Ne va ajuta foarte mult”, a adăugat rapidistul.



La final, Răzvan Onea a fost întrebat dacă rivala FCSB va reuși să prindă play-off-ul, în contextul în care campioana ultimelor două sezoane se află în afara primelor șase locuri.



„Ne gândim strict la ce avem noi de făcut. La final vom trage linie și vom vedea cine intră în play-off. Nu vreau să doresc răul nimănui. Pentru noi, important este să câștigăm meci cu meci”, a declarat Onea.

