În minutul 68 al partidei de pe Stadio Giuseppe Meazza, Henrikh Mkhitaryan s-a prăbușit în careul lui Napoli, după ce a fost călcat de Amir Rrahmani. Centralul Daniele Doveri a lăsat inițial jocul să continue, însă ulterior a fost chemat la monitorul VAR și a dictat penalty pentru Inter.



Antonio Conte va fi suspendat cel puțin două meciuri după eliminarea din Inter - Napoli

Antonio Conte a reacționat nervos pe margine. Antrenorul lui Napoli a lovit cu putere o minge de pe margine și s-a certat cu al patrulea oficial. "Să vă fie rușine!", a strigat tehnicianul italian, după ce Doveri i-a arătat cartonașul roșu.



Antonio Conte se va alege acum cu o suspendare de cel puțin două etape, spune fostul arbitru italian Graziano Cesari, care susține că Doveri a procedat corect dictând penalty pentru Inter.



"Comportamentul lui Conte a fost absolut nepotrivit. Mhkitaryan a căzut după ce a fost călcat, o fază care i-a scăpat arbitrului. După 18 secunde, Doveri a fost chemat la monitorul VAR și a dictat penalty. Au existat multe întrebări despre această fază, dar a existat contact și asta e tot ce contează. Asta spune regulamentul, care se aplică în toată lumea, nu numai în Italia.



Conte ar fi trebuit să știe asta. Din acest motiv nu mi-a plăcut deloc reacția lui. Suspendarea va fi de cel puțin două meciuri. Cu siguranță că incidentul a fost notat în raportul centralului, dar și în cel al arbitrului de rezervă", a spus Graziano Cesari, pentru SportMediaset, citat de TMW.

În aceste condiții, Antonio Conte nu va putea sta pe banca lui Napoli la partidele cu Lecce (14 ianuarie) și Udinese (17 ianuarie).

