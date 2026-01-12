Liverpool - Barnsley



EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Liverpool o întâlnește pe Barnsley în turul 3 din FA Cup, Cupa Angliei.

Adversara ”cormoranilor” ocupă poziția 17 (din 24) în League One, al treilea eșalon fotbalistic al Angliei.

Antrenor la Barnsley este fostul internațional irlandez Conor Hourihane (34 de ani), retras în sezonul trecut din activitatea de jucător și fost fotbalist în Premier League la Aston Villa.

Liverpool nu a câștigat niciun meci în acest an: 0-0 acasă cu Leeds United pe 1 ianuarie, 2-2 în deplasare cu Fulham pe 4 ianuarie și 0-0 în deplasare în derby-ul cu Arsenal de pe 8 ianuarie, toate în Premier League.

Manchester United, eliminare rușinoasă chiar pe ”Old Trafford” în Cupa Angliei! Arsenal, în schimb, nu a avut probleme



Brighton & Hove Albion a eliminat-o duminică, în turul al treilea din Cupa Angliei, pe Manchester United, 2-1 chiar pe ”Old Trafford”, într-un meci transmis pe VOYO.

Brajan Guda (12) și Danny Welbeck (64) au marcat pentru ”pescăruși”, în timp ce golul echipei antrenate temporar de Darren Fletcher a fost înscris de Benjamin Sesko, pe final (85).

Criza în care se află Manchester United continuă astfel, chiar și după plecarea lui Ruben Amorim, fostul manager portughez de pe ”Old Trafford”.

Tot duminică, Arsenal a trecut în deplasare de Portsmouth, din liga secundă, cu 4-1 și s-a calificat astfel în șaisprezecimile FA Cup. Brazilianul Gabriel Martinelli a reușit un hat-trick.

Leeds United a eliminat-o pe Derby County, echipă tot din liga secundă, scor 3-1, și s-a calificat și ea în faza următoare din Cupa Angliei.

