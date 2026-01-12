După despărțirea de Ujpest, atacantul se întoarce în România și va juca pentru ASA Târgu Mureș, echipă cu șanse bune pentru promovarea în Superliga României.



Transferul a fost oficializat în cursul zilei de luni, 12 ianuarie, pe rețelele de socializare. La Târgu Mureș, este de așteptat ca George Ganea să prindă mai multe minute, ținând cont că în prima parte a acestui sezon a strâns 40 de minute în fotbalul maghiar, în șapte meciuri!



George Ganea a revenit în România: va juca la ASA Târgu Mureș!



„George Ganea, aripă stângă în vârstă de 26 de ani, este noul jucător al formației noastre.

Fotbalistul are 123 de meciuri și 12 goluri în prima ligă din România, pentru Farul, FCU Craiova, FC Argeș și CFR Cluj, iar la nivel internațional a evoluat în 35 de partide în prima ligă maghiară, pentru Újpest, echipă de la care ajunge la ASA Târgu Mureș.

Bine ai venit și mult succes în tricoul”, a transmis ASA Târgu Mureș.



Echipa pregătită de Eusebiu Tudor a pierdut ultimul meci din 2025, scor 0-2 cu CSM Reșița, dar păstrează șanse bune pentru accederea în play-off și promovarea în Superligă.



ASA Târgu Mureș este pe locul patru, cu 33 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari și la trei puncte distanță de locul doi, ce asigură promovarea directă. Lider detașat este Corvinul Hunedoara, echipă neînvinsă în acest sezon.

